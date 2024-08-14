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Авиабаза под Кельном оцеплена из-за возможной диверсии

Архив
Архив Авторское право Martin Meissner/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
Авторское право Martin Meissner/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Сотрудников базы, расположенной рядом с аэропортом Кельн-Бонн, попросили не пить воду из-под крана из-за возможного загрязнения.

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Военная авиабаза под Кельном была закрыта в среду из-за подозрений в диверсии, направленной против системы водоснабжения.

База Кельн-Ван, на которой работает около 5500 человек, включая 1200 гражданских, была поднята по тревоге после того, как в отдаленной части ее периметра было обнаружено повреждение ограждения.

Сотрудников базы попросили не пить воду из-под крана из-за возможного загрязнения. Армейские казармы были оцеплены, в них нельзя войти и выйти.

На базе, расположенной в непосредственной близости от аэропорта Кельн-Бонн и города Порц, находится авиатранспортное крыло бундесвера, в ведении которого есть самолет, который канцлером Германии Олаф Шольц использует во время зарубежных поездок.

Правоохранительные органы и военная разведка проводят расследование возможной диверсии.

Euronews обратился за комментариями в министерство обороны Германии.

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