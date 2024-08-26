Горький привкус изысканной кухни: берлинские рестораны теряют клиентов

By Euronews

В Берлине в течение года закрылись пять гастрономических ресторанов. На бизнес влияют рост затрат и падение спроса.

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В Берлине исчезают рестораны изысканной кухни. Только за последний год в немецкой столице закрылись пять самых известных гастрономических заведений. Другие пересматривают свою концепцию, чтобы привлечь клиентов и быть на плаву. По словам шеф-повара Себастьяна Франка, работающего в ресторане Horváth, отмеченном двумя звездами Мишлен, ситуация серьезная.

Себастьян Франк, шеф-повар ресторана Horváth: "В 2010 году, когда я здесь начинал, было всего семь ресторанов, отмеченных звездами Мишлен, а 10 лет спустя их было 20. Тогда люди были готовы тратить свои деньги. Сейчас все значительно изменилось. Рынок снова сжимается. Этот небольшой пузырь, так его можно назвать, сейчас начинает сдуваться. Бизнес — будь то изысканная кухня или ресторанная индустрия в целом — начнет регулировать себя сам. Многие рестораны закроются, предложение сократится, и рынок приспособится".

В пошлом году, согласно недавно проведенному исследованию, в Германии закрылся практически каждый десятый ресторан. На подходе немало банкротств, предупреждают эксперты, поскольку бизнес, не успев оправиться от пандемии, пострадал от резкой инфляции.

Лив Страуд, Euronews: "Немецкая ассоциация гостиничного и ресторанного бизнеса DEHOGA еще в январе забила тревогу по поводу того, что ресторанам придется закрыться. Правительство вновь повысило НДС для ресторанов с 7 до 19% после пандемии. Похоже, неблагоприятные прогнозы уже сбываются".

Геррит Буххорн, DEHOGA: "По существу, нужно признать, что в последние годы из-за COVID, войн и т. д. операционные расходы значительно увеличились, что особенно ощущают рестораны и инвесторы. Это, в свою очередь, влияет на цены. В конечном итоге нужно быть готовым платить. Или, скорее, клиент должен быть готов платить".

Себастьян Франк, шеф-повар ресторана Horváth: "Я считаю, что COVID был только началом. Я думаю, что на горизонте нас ждет нечто гораздо большее, когда у нас возникнут гораздо более серьезные проблемы, нежели вопрос о том, сможем ли мы завтра пойти в ресторан или нет".

Для многих берлинских ресторанов изысканной кухни две тысячи двадцать третий год принес мало прибыли. Похоже и нынешний год, несмотря на прошедший в Германии Чемпионат Европы по футболу, оставит у владельцев такой же горький осадок.