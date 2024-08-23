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Зеленский впервые посетил приграничную зону после вторжения ВСУ в Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Александр Сырский (справа) рассматривают карту во время визита в Сумы, 22 августа 2024 года
Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Александр Сырский (справа) рассматривают карту во время визита в Сумы, 22 августа 2024 года Авторское право AP/Ukrainian Presidential Press Office
Авторское право AP/Ukrainian Presidential Press Office
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

ВСУ нанесли удары по военному аэродрому и парому с топливом в РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский совершил свой первый визит в приграничный район с тех пор, как ВСУ начали внезапное наступление на Курскую область России в начале августа.

"Еще один населенный пункт в Курской области теперь под контролем Украины, и мы пополнили обменный фонд", - написал Зеленский на сайте X после того, как заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Зеленский не назвал перешедший под контроль ВСУ населенный пункт и не стал пересекать границу России.

Ранее он заявлял, что Украина не планирует занимать территорию Курскую области в долгосрочной перспективе, но хочет создать буферную зону, чтобы предотвратить дальнейшие атаки из этого района на Украину.

По словам Зеленского, вторжение в Курскую область РФ привело к сокращению количества российских обстрелов и жертв среди гражданского населения в Сумской области Украины. Кроме того, Украина взяла под контроль больше российской территории, чем России удалось за весь год в Украине.

В ночь на 22 августа украинский беспилотник нанес удар по российскому военному аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области. Он находится в 450 км от линии фронта.

В четверг утром губернатор области Андрей Бочаров подтвердил, что объект министерства обороны был атакован с помощью беспилотников, и сообщил, что пострадавших нет.

OSINT-исследователи публикую спутниковые снимки, на которых заметны масштабы разрушений.

В четверг ракетный удар был нанесен по железнодорожному парому с 30 топливными цистернами в порту "Кавказ", возник пожар, сообщается, что паром затонул.

На этом фоне президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с губернаторами приграничных с Украиной областей.

Путин заявил, что Украина пыталась нанести удар по Курской атомной электростанции.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что из районов боевых действий выехали более 133 000 человек, более 19 000 местных жителей предпочли остаться.

Путин проводит совещание 22 августа
Путин проводит совещание 22 августаGavriil Grigorov/Sputnik

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что власти региона провели тренировку по экстренной эвакуации из приграничных районов на случай возникновения такой необходимости.

"Мы также подготовили 12 пунктов временного размещения, в которых могут

А в Вашингтоне американские чиновники заявили, что администрация Байдена направит Украине около 125 миллионов долларов в качестве новой военной помощи, в который будут включены зенитные ракеты, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), Javelins и множество других противоброневых ракет, систем борьбы с беспилотниками и систем противоэлектронной борьбы.

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