Владимир Путин посетил Чечню впервые за 13 лет

By Euronews

Западные наблюдатели указывают, что визит состоялся на фоне вторжения украинских войск в Курскую область

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Президент России Владимир Путин впервые за 13 лет приехал в Чечню — в завершение тура по кавказским республикам федерации.

Западные наблюдатели указывают, что визит состоялся на фоне вторжения украинских войск в Курскую область. Но официально президент и глава региона обсуждали в основном экономические и социальные вопросы.

Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики:

«Уважаемый Владимир Владимирович, cпасибо, что нашли время приехать. Мы 13 лет ждали вас. И я знаю, что у вас много проблем, вопросов, которыми вы в ручном режиме управляете, и в том числе и наша республика».

Западные эксперты считают, что российский президент ищет военной поддержки на фоне того, что украинские войска уже три недели не удаётся выбить с российской территории.

В то же время Путин посtтил Университет спецназа в чеченском городе Гудермес, где встретился с военнослужащими, которые готовятся отправиться на фронт.

Чечня, по словам Рамзана Кадырова, с самого начала российского вторжения направила в Украину 47 тысяч бойцов, из них 19 тысяч добровольцев. При этом в республике и сейчас остаётся «подготовленный резерв» из нескольких десятков тысяч бойцов, готовых, по его словам, отправиться в зону боевых действий.