На авиабазе НАТО в Германии усилена охрана из-за "потенциальной угрозы"

By Euronews и AP

На фоне беспокойства по поводу возможной уязвимости инфраструктуры перед потенциальными российскими диверсиями на авиабазе НАТО Гайленкирхен в Германии усилена охрана

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Безопасность на авиабазе НАТО на западе Германии была повышена из-за информации, полученной от разведки, указывающей на "потенциальную угрозу".

Весь персонал, не участвующий в выполнении задач, в целях предосторожности был отправлен домой.

На авиабазе Гейленкирхен, расположенной недалеко от границы с Нидерландами, базируются самолеты системы предупреждения и управления воздушным пространством (AWACS) альянса.

В сообщении НАТО на сайте X, ранее известном как Twitter, в конце четверга не уточнялся характер потенциальной угрозы. В нем говорилось, что "операции продолжаются в соответствии с планом".

Немецкая полиция подтвердила, что в четверг вечером на место происшествия были направлены машины, но не сообщила никаких подробностей.

На прошлой неделе крупная авиабаза ВВС Германии, расположенная недалеко от Кёльна, была закрыта на несколько часов из-за опасений, что ее водоснабжение могло быть испорчено.

Расследование не выявило никаких доказательств такого саботажа. Также поступали сообщения о подозрительных наблюдениях в Гайленкирхене, и один человек был ненадолго задержан для допроса неподалеку от базы.

В четверг прокуроры Фленсбурга, расположенного на севере Германии, заявили, что расследуют подозрения в шпионаже с целью саботажа, не уточнив, кто может стоять за этим.

Немецкие СМИ также сообщили, что беспилотники были замечены над химическим парком в Брунсбюттеле, на побережье Северного моря.