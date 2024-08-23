На авиабазе НАТО в Германии усилена охрана из-за "потенциальной угрозы"

На фоне беспокойства по поводу возможной уязвимости инфраструктуры перед потенциальными российскими диверсиями на авиабазе НАТО Гайленкирхен в Германии усилена охрана
Безопасность на авиабазе НАТО на западе Германии была повышена из-за информации, полученной от разведки, указывающей на "потенциальную угрозу".
Весь персонал, не участвующий в выполнении задач, в целях предосторожности был отправлен домой.
На авиабазе Гейленкирхен, расположенной недалеко от границы с Нидерландами, базируются самолеты системы предупреждения и управления воздушным пространством (AWACS) альянса.
В сообщении НАТО на сайте X, ранее известном как Twitter, в конце четверга не уточнялся характер потенциальной угрозы. В нем говорилось, что "операции продолжаются в соответствии с планом".
Немецкая полиция подтвердила, что в четверг вечером на место происшествия были направлены машины, но не сообщила никаких подробностей.
На прошлой неделе крупная авиабаза ВВС Германии, расположенная недалеко от Кёльна, была закрыта на несколько часов из-за опасений, что ее водоснабжение могло быть испорчено.
Расследование не выявило никаких доказательств такого саботажа. Также поступали сообщения о подозрительных наблюдениях в Гайленкирхене, и один человек был ненадолго задержан для допроса неподалеку от базы.
В четверг прокуроры Фленсбурга, расположенного на севере Германии, заявили, что расследуют подозрения в шпионаже с целью саботажа, не уточнив, кто может стоять за этим.
Немецкие СМИ также сообщили, что беспилотники были замечены над химическим парком в Брунсбюттеле, на побережье Северного моря.