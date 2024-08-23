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Камала Харрис поддержала Украину и НАТО

Камала Харрис
Камала Харрис Авторское право Charles Rex Arbogast/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Charles Rex Arbogast/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В своей речи Харрис также заявила, что настало время прекратить войну в секторе Газа.

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Камала Харрис официально выдвинула свою кандидатуру на пост президента на ноябрьских выборах и пообещала "новый путь вперед" для Америки.

Выступая в последний день Демократического национального съезда в Чикаго, Харрис сделала акцент на единстве, пообещав вести страну "для всех американцев" и создать "экономику возможностей".

"Я люблю нашу страну всем сердцем. Куда бы я ни пошла и с кем бы ни встретилась, я вижу нацию, которая готова двигаться вперед, готова к следующему шагу и невероятному путешествию, которое и есть Америка", - сказала она.

Она также подтвердила свою поддержку Украины, которая уже более двух лет обороняется против российской военной агрессии.

"Как президент, я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО", - сказала Харрис.

Она осудила высказывания республиканского кандидата Дональда Трампа о войне и заявила, что за пять дней до российского вторжения в феврале 2022 года она "предупреждала президента Зеленского".

Позиция администрации Байдена в отношении Израиля не изменилась: Харрис заявила, что всегда будет защищать ключевого союзника Америки. Но она также заявила, что настало время прекратить более чем 10-месячную войну в секторе Газа.

"Сейчас самое время заключить соглашение о заложниках и прекращении огня", - сказала она.

Пропалестинские демонстранты выходили на улицы каждый день съезда, возмущаясь тем, что Америка продолжает оказывать военную поддержку израильской операции в Газе.

Харрис осудила "невыразимое" насилие, произошедшее во время вторжения ХАМАС в Израиль 7 октября, но также сказала, что "то, что произошло в Газе за последние 10 месяцев, разрушительно".

Она также коснулась вопросов миграционной политики, заявив, что двухпартийный законопроект о безопасности границ, который провалился в Конгрессе в этом году, был не принят по вине Дональда Трампа.

"Дональд Трамп считает, что сделка по охране границ повредит его кампании, поэтому он приказал своим союзникам в Конгрессе завалить сделку", - сказала она.

"Я отказываюсь играть в политику с нашей безопасностью".

Харрис заявила, что намерена вернуть законопроект и подписать его.

Съезд демократов в Чикаго
Съезд демократов в ЧикагоMike Segar/AP

Она также обрушилась на Трампа за назначение консервативного судьи в Верховный суд, который впоследствии отменил решение Roe v Wade, защищавшее федеральное право на аборты в течение десятилетий.

"Теперь он этим хвастается", - сказала она. "Проще говоря, они сошли с ума".

Аборты - это вопрос, который многие демократы хотели бы, чтобы Харрис использовала в своих интересах, и это тема, которая привлекла избирателей-демократов на избирательные участки.

Выборы в США пройдут 5 ноября.

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