Совместные морские учения Китая и России

Аналитики обеспокоены растущей частотой и масштабами российско-китайских манёвров
Китай и Россия проводят совместные военно-морские учения в Тихом океане. Манёвры, по данным СМИ двух стран, включают защиту кораблей на стоянке, совместную разведку, поисково-спасательные операции, противовоздушную и противоракетную оборону.
Россия направила на учения два новейших корвета Тихоокеанского флота.
В Пекине подчеркнули, что манёвры не обусловлены международной обстановкой и не направлены против какой-либо третьей страны. Тем не менее, свою озабоченность ещё в пятницу выразила Япония — учения проводятся вблизи её вод.
Аналитики отмечают заметно возросшую интенсивность совместных манёвров Пекина и Москвы, которые в последнее время проводятся фактически ежегодно.
На саммите НАТО в начале июля западные страны прямо назвали Китай «главным пособником» российской агрессии против Украины. Одновременно с этим саммитом Китай провёл совместные учения с Беларусью у границы Альянса.
Также Китай на Западе критикуют из-за открытого обострения ситуации вокруг Тайваня и спорных островов в Тихом океане.