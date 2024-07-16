Совместные морские учения Китая и России

By Euronews

Аналитики обеспокоены растущей частотой и масштабами российско-китайских манёвров

РЕКЛАМА

Китай и Россия проводят совместные военно-морские учения в Тихом океане. Манёвры, по данным СМИ двух стран, включают защиту кораблей на стоянке, совместную разведку, поисково-спасательные операции, противовоздушную и противоракетную оборону.

Россия направила на учения два новейших корвета Тихоокеанского флота.

В Пекине подчеркнули, что манёвры не обусловлены международной обстановкой и не направлены против какой-либо третьей страны. Тем не менее, свою озабоченность ещё в пятницу выразила Япония — учения проводятся вблизи её вод.

Аналитики отмечают заметно возросшую интенсивность совместных манёвров Пекина и Москвы, которые в последнее время проводятся фактически ежегодно.

На саммите НАТО в начале июля западные страны прямо назвали Китай «главным пособником» российской агрессии против Украины. Одновременно с этим саммитом Китай провёл совместные учения с Беларусью у границы Альянса.

Также Китай на Западе критикуют из-за открытого обострения ситуации вокруг Тайваня и спорных островов в Тихом океане.