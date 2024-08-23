Слева направо: Макрон встречается с партийными лидерами для обсуждения нового правительства

Президент Франции проведет встречи с лидерами основных политических партий страны в пятницу и понедельник, чтобы "продолжить движение к максимально широкому и стабильному большинству", сообщает Елисейский дворец. Первыми он принял представителей левой коалиции "Новый народный фронт"

РЕКЛАМА

Удастся ли разрешить политический кризис во Франции путем диалога?

Спустя шесть недель после второго тура внеочередных парламентских выборов президент Франции Эммануэль Макрон, попросивший об "олимпийском перемирии", принимает лидеров парламентских фракций и лидеров партий, чтобы обсудить кандидатуры будущего премьер-министра.

Левая коалиция "Новый народный фронт" (ННФ), получившая наибольшее количество мест на парламентских выборах, но не сумевшая добиться абсолютного большинства в 289 мест, открыла консультации в пятницу утром в Елисейском дворце.

Представители левых прибыли в 10:30 утра вместе со своим кандидатом на пост премьер-министра Люси Касте, государственной служащей и экономистом.**

"У нас была очень насыщенная дискуссия", - сказала Люси Касте после встречи с президентом.

Лидер социалистов Оливье Фор заверил, что президент согласится на форму сосуществования, поскольку, по его словам, "он признал, что стабильность не означает непрерывность нынешней политики".

Люси Касте ранее заявила группе репортеров, включая Euronews, что "Новый народный фронт" "осознает", что ему придется "искать компромиссы в отсутствие абсолютного большинства" в Национальном собрании.

Люси Касте прибыла в пятницу утром на переговоры вместе с представителями левой коалиции и президентом Макроном. Thibault Camus/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Перед Олимпийскими играми в Париже Макрон отверг Касте как потенциального кандидата на пост главы будущего правительства страны, что возмутило левую коалицию.

Во второй половине дня Макрон примет свой центристский блок, за которым последует консервативная правая партия "Республиканские правые" (бывшие "Республиканцы").

Лидеры ультраправых Жордан Барделла и Марин Ле Пен из партии "Национальное объединение" (RN) будут приглашены в президентский дворец в понедельник утром.

После этих переговоров Эммануэль Макрон также проведет консультации с председателями Национального собрания и Сената.

Таким образом, новый премьер-министр будет назначен не раньше вторника, сообщили в Елисейском дворце, не раскрывая подробностей.

Единый фронт?

Эммануэль Макрон хочет "честного, искреннего диалога и чтобы эти консультации были полезны для страны", заявили в его канцелярии.

Пользуясь тем, что сто мест отделяют ННФ от абсолютного большинства, Макрон, похоже, не исключает возможности назначения Люси Касте, чтобы попытаться создать альтернативное большинство, например, с некоторыми правыми и умеренными социалистами.

Как правые, так и ультраправые угрожают свергнуть левое правительство, если в него будут назначены министры из рядов леворадикальной партии "Непокоренная Франция" (LFI).

РЕКЛАМА

Левая коалиция ННФ, состоящая из "Непокоренной Франции", социалистов, коммунистов и "зеленых", заверила, что "готова к управлению", даже не имея абсолютного большинства.

В письме к французам ННФ критикует "бездействие президента", которое она считает "серьезным и опасным".

Различные партии, входящие в ННФ, не имеют одинаковых стратегий и препираются с момента своего создания после роспуска Макроном парламента.

"Непокоренная Франция", возглавляемая Жан-Люком Меленшоном, угрожает начать процедуру импичмента, если Макрон откажется назначить Люси Касте премьер-министром. Этот шаг был раскритикован Социалистической партией и "зелеными".

РЕКЛАМА

Кто может стать следующим премьер-министром?

Люси Касте заняла 21-е место (из 35 персоналий) в опросе Harris Interactive, проведенном 21 августа по заказу французской газеты Challenges.

По мнению Касте и левых партий, которые привели ее к известности, опрос отражает, что она практически неизвестна широкой публике, так как никогда не занимала ни одного мандата.

Она набрала 17 % положительных мнений, но 40 % опрошенных заявили, что "не знают ее достаточно хорошо, чтобы высказать свое мнение".

Лидирует же в опросе с 40% Габриэль Атталь. Жордан Барделла занял второе место с 39 %, за ним следует Ксавье Бертран, президент Совета региона О-де-Франс (32 %).

РЕКЛАМА

По данным опроса, 40 % опрошенных считают, что уходящий премьер-министр Габриэль Атталь лучше всего подходит для того, чтобы и дальше возглавлять правительство страны.