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"Непокоренная Франция" угрожает Макрону импичментом

Архивное фото
Архивное фото Авторское право Manon Cruz/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Manon Cruz/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Sophia Khatsenkova
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Лидеры леворадикальной партии "Непокоренная Франция" обвинили президента Эммануэля Макрона в "институциональном перевороте против демократии" за отказ назначить левого премьер-министра.

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Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с новым политическим давлением, когда политическое перемирие, о котором он просил во время Олимпийских игр в Париже, подошло к концу.

В колонке, опубликованной в воскресенье, партия "Непокоренная Франция" пригрозила Макрону судебным преследованием, если он в ближайшие дни не назначит премьер-министра от левой коалиции - "Нового народного фронта".

"Мы пишем это открытое письмо в качестве официального предупреждения", - написали авторы колонки, среди которых лидер "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон.

Статья 68 Конституции позволяет французскому парламенту отправить президента в отставку за "невыполнение своих обязанностей, явно несовместимое с исполнением мандата".

После того как в июле Макрон объявил о проведении внеочередных парламентских выборов, ни одной из партий не удалось получить абсолютное большинство в 289 мест.

Коалиция левых сил "Новый народный фронт", получившая на выборах наибольшее количество мест (193), утверждает, что будущий премьер-министр должен быть выходцем из ее рядов.

После долгих и напряженных переговоров в июле "Новый народный фронт" наконец согласился выдвинуть в качестве своего кандидата на пост премьер-министра государственного служащего и экономиста Люси Кастет. Она практически неизвестна широкой общественности.

Процедура импичмента, которая вряд ли увенчается успехом

В пятницу Эммануэль Макрон встретится с лидерами различных политических партий, чтобы найти выход из сложившегося политического тупика.

Президент Франции, обладающий правом назначать главу правительства, согласился, чтобы Люси Кастет присутствовала при обсуждении, но исключил ее из числа кандидатов на эту должность.

Несмотря на это, угроза импичмента со стороны левых радикалов из "Непокоренной Франции" вряд ли будет успешной в условиях раскола в рядах партии. Социалистическая партия, входящая в коалицию "Новый народный фронт", отвергла угрозу процедуры импичмента.

"Эта статья подписана только лидерами "Непокоренной Франции". Она обязывает только их движение", - заявил Оливье Фор, лидер Социалистической партии.

Кроме того, для импичмента требуется поддержка двух третей голосов как в Национальном собрании, так и в Сенате, чего добиться будет непросто.

В качестве возможных кандидатов на пост премьер-министра называют несколько имен, в том числе бывшего правого переговорщика по "брекситу" Мишеля Барнье, бывшего правого министра Ксавье Бертрана и бывшего премьер-министра-социалиста Бернара Казенева.

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