Французские политики ищут законодательный компромисс

Президент намерен выдвинуть кандидатуру премьер-министра до конца следующей недели.

РЕКЛАМА

Окончание Олимпийских игр в Париже также знаменует собой конец политического перемирия, о котором просил президент Франции Эммануэль Макрон.

Спустя пять недель после второго тура внеочередных парламентских выборов, в результате которых страна погрузилась в политический хаос, а ни одна из партий не получила абсолютного большинства, политическая шахматная партия снова в полном разгаре

Во вторник днем подавший в отставку премьер-министр Габриэль Атталь направил письмо лидерам различных партий, за исключением ультраправого "Национального объединения" и леворадикальной партии "Непокоренная Франция".

Цель: найти законодательный компромисс и создать правящую коалицию.

"Дорожная карта" включает в себя шесть основных пунктов, в том числе пересмотр государственных финансов страны, ставших предметом обсуждения после того, как в июне Европейская комиссия отчитала Францию за нарушение бюджетных правил ЕС.

Время идет, так как бюджетный план Франции должен быть представлен депутатам Национального собрания максимум к началу октября.

Именно поэтому Макрон и его партия спешат создать большинство, чтобы выдвинуть кандидатуру нового премьер-министра страны.

"Новый народный фронт", - левая коалиция, получившая наибольшее количество мест на внеочередных выборах, - предложила кандидатуру Люси Касте, госслужащей и экономиста.

Однако Макрон отмахнулся от этой кандидатуры, вызвав бурную реакцию, поскольку исторически премьер-министр должен быть представителем партии, имеющей наибольшее количество мест в парламенте.

По словам некоторых членов парламента, с которыми мы беседовали, президент намерен выдвинуть кандидатуру премьер-министра до конца следующей недели.