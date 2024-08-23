Чешско-украинский хор хор собрал более 80 000 евро для солдат

By Euronews

На собранные от выступлений деньги музыканты приобретают медицинское имущество

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Чесшко-украинский хор «Подсолнух» собрал рекордную сумму в помощь украинским военнослужащим. Коллектив основали в чешском Литомышле в 2022 году, после начала полномасштабной войны. Музыканты продают записи чешских и украинских песен, футболки с украинской тематикой, браслеты и сувениры.

Павел Хелан, певец и композитор:

«Вместе с „Подсолнухом“ мы выпустили этот диск, который называется „Ещё немного, Украина, ещё немного“. Мы тоже хотим помочь ещё немного, пока не закончится эта ужасная война. И я с нетерпением жду возможности однажды приехать в Украину и навестить всех тех друзей, которые сегодня поют вместе со мной».

За последний год инициатива собрала более 2 миллионов чешских крон — около 80 тысяч евро.

Мартина Сирова, руководительница хора:

«Этот диск — серьёзное начало для нашей группы. Это результат нашей работы и двухлетних усилий. Это то, что мы можем предложить, показать, а также продать и направить вырученные средства на помощь Украине».

Хор, репетирующий еженедельно, устраивает десятки благотворительных выступлений в год.

Ирина Дайнека, певица:

«Нам это нравится, потому что мы можем поддержать свою родину из-за рубежа и сохранить надежду на будущую победу. Я думаю, это делает победу ближе».

По большей части на собранные коллективом деньги закупают медицинское имущество — аптечки и бинты — которые отправляют на фронт.

Йиржи Скацел, Euronews:

«Чехи до сих пор хорошо помнят оккупацию 1968 года, организованную Кремлём: годовщина была несколько дней назад, 21 августа. Они не хотят повторения этого ужаса и именно поэтому не отказываются от поддержки Украины».