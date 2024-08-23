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Премьер Индии прибыл в Украину после поездки в Россию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Киев
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Киев Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Этот визит состоялся всего через несколько недель после встречи премьер-министра Индии с президентом России Владимиром Путиным в Москве, которая вызвала резкую критику со стороны Зеленского.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Основная цель визита - укрепление экономических связей и сотрудничества в области обороны, науки и технологий.

Однако, по мнению аналитиков, этот визит также может быть попыткой Индии занять более нейтральную позицию после того, как она сделала шаги в сторону России.

Украинские СМИ сообщили, что после прибытия Моди встретился с представителями индийской диаспоры. "Моди, Моди, Моди",- скандировали собравшиеся.

Глава администрации президента Украины Андрей Ермак назвал визит "историческим" и заявил, что Индия может сыграть роль в завершении войны между Россией и Украиной "справедливым миром", ссылаясь на украинскую формулу мира.

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"Мы уважаем Индию как очень большую демократию в мире и мощную страну, - сказал Ермак. - Но сейчас необходимо сказать, кто является агрессором, а кто жертвой".

Перед прибытием в Украину Моди призвал к дипломатическим усилиям по прекращению войны во время визита в Польшу в четверг, пообещав поддержку Индии и заявив, что ни один конфликт не может быть решен на поле боя.

Приезд Моди состоялся через полтора месяца после того, как Зеленский раскритиковал его визит в Москву в июле, когда он встретился с Путиным в день, когда российские ракеты нанесли удар по Украине, убив десятки людей.

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Зеленский назвал ту встречу "огромным разочарованием и сокрушительным ударом по мирным усилиям". Он также упрекнул Моди за то, что тот обнял Путина во время их встречи.

Президент России Владимир Путин (справа) награждает премьер-министра Индии Нарендру Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного в Кремле 9 июля 2024 года.
Президент России Владимир Путин (справа) награждает премьер-министра Индии Нарендру Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного в Кремле 9 июля 2024 года.Alexander Zemlianichenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Индия избежала осуждения российского вторжения и вместо этого призвала Россию и Украину разрешить конфликт путем диалога и дипломатии.

Визит Моди - первый визит индийского премьер-министра в Украину с тех пор, как две страны установили дипломатические отношения более 30 лет назад.

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