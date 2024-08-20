EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

В Дрездене началось строительство завода высокопроизводительных чипов

Завод в Дрездене планируется вывести на полную мощность к 2029 году
Завод в Дрездене планируется вывести на полную мощность к 2029 году Авторское право Robert Michael/(c) dpa-Zentralbild
Авторское право Robert Michael/(c) dpa-Zentralbild
By Cynthia Kroet
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Предприятие планируется вывести на полную мощность к 2029 году. ЕС выделил миллиарды евро на развитие производства.

РЕКЛАМА

Европейская компания по производству полупроводников (ESMC), - новый завод по производству микрочипов, который будет построен в Дрездене (Саксония), - станет первым предприятием по производству так называемых высокопроизводительных микросхем в ЕС, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения зарождающегося завода.

"Этот новый центр квалифицируется в соответствии с Европейским законом о чипах как первое в своем роде предприятие. Он будет производить продукцию, которой нет или не планируется ни на одном другом предприятии в Европе. Это означает, что данный центр также имеет право на национальную финансовую поддержку", - сказала фон дер Ляйен, добавив, что Европейская комиссия одобрила меры Германии в размере 5 миллиардов евро для поддержки ESMC в строительстве и эксплуатации завода.

Новый завод будет производить так называемые высокопроизводительные чипы, использующие технологию полевых транзисторов (FinFET) и позволяющие интегрировать в один чип несколько дополнительных функций. Выпускаемые чипы будут обладать более высокой производительностью при одновременном снижении общего энергопотребления.

ESMC - совместное предприятие Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Bosch, Infineon и NXP - планируется вывести на полную мощность к 2029 году, завод сможет производить 480 000 чипов, используемых в автомобилестроении и промышленности.

Эта мера направлена на укрепление надежности поставок, устойчивости и цифрового суверенитета Европы в области полупроводниковых технологий в соответствии с Законом о европейских чипах. Закон, вступивший в силу в сентябре прошлого года, направлен на удвоение нынешней доли блока в 10% мирового рынка микрочипов к 2030 году. В 2020 году в мире было произведено около 1 триллиона микрочипов.

К настоящему времени "Закон о чипах" уже привлек обязательства по государственным и частным инвестициям на сумму порядка 115 млрд евро, добавила фон дер Ляйен.

В Саксонии, где полупроводниковая промышленность зародилась в 1960-х годах, расположено около 2 5000 полупроводниковых компаний и заводов, включая Bosch, Infineon, Globalfoundries и X-FAB. Чипы обеспечивают технологический прогресс в таких отраслях, как здравоохранение, облачные технологии, оборона и "зеленая" энергетика.

Урсула фон дер Ляйен также объявила, что в рамках своего нового мандата в Еврокомиссии она примет дополнительные меры по повышению промышленной конкурентоспособности Европы, создав Европейский фонд конкурентоспособности для инвестирования в стратегические технологии, в том числе в области микросхем и передовой полупроводниковой упаковки.

В первые 100 дней работы новой Еврокомиссии она также предложит новую "Чистую промышленную сделку", чтобы обеспечить доступ к дешевой энергии и сырью. Кроме того, будет создан "Союз навыков", чтобы гарантировать, что работники получат подготовку, необходимую для этих рабочих мест.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Ирландия: правительство ужесточит контроль над компаниями, работающими в соцсетях

Датская полиция хочет знать преступников в лицо

Илон Маск получил девять жалоб на незаконное использование личных данных пользователей для обучения ИИ

Председатель Еврокомиссии Тайвань Еврокомиссия Технологии Политика ЕС