В Дрездене началось строительство завода высокопроизводительных чипов

Предприятие планируется вывести на полную мощность к 2029 году. ЕС выделил миллиарды евро на развитие производства.

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Европейская компания по производству полупроводников (ESMC), - новый завод по производству микрочипов, который будет построен в Дрездене (Саксония), - станет первым предприятием по производству так называемых высокопроизводительных микросхем в ЕС, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения зарождающегося завода.

"Этот новый центр квалифицируется в соответствии с Европейским законом о чипах как первое в своем роде предприятие. Он будет производить продукцию, которой нет или не планируется ни на одном другом предприятии в Европе. Это означает, что данный центр также имеет право на национальную финансовую поддержку", - сказала фон дер Ляйен, добавив, что Европейская комиссия одобрила меры Германии в размере 5 миллиардов евро для поддержки ESMC в строительстве и эксплуатации завода.

Новый завод будет производить так называемые высокопроизводительные чипы, использующие технологию полевых транзисторов (FinFET) и позволяющие интегрировать в один чип несколько дополнительных функций. Выпускаемые чипы будут обладать более высокой производительностью при одновременном снижении общего энергопотребления.

ESMC - совместное предприятие Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Bosch, Infineon и NXP - планируется вывести на полную мощность к 2029 году, завод сможет производить 480 000 чипов, используемых в автомобилестроении и промышленности.

Эта мера направлена на укрепление надежности поставок, устойчивости и цифрового суверенитета Европы в области полупроводниковых технологий в соответствии с Законом о европейских чипах. Закон, вступивший в силу в сентябре прошлого года, направлен на удвоение нынешней доли блока в 10% мирового рынка микрочипов к 2030 году. В 2020 году в мире было произведено около 1 триллиона микрочипов.

К настоящему времени "Закон о чипах" уже привлек обязательства по государственным и частным инвестициям на сумму порядка 115 млрд евро, добавила фон дер Ляйен.

В Саксонии, где полупроводниковая промышленность зародилась в 1960-х годах, расположено около 2 5000 полупроводниковых компаний и заводов, включая Bosch, Infineon, Globalfoundries и X-FAB. Чипы обеспечивают технологический прогресс в таких отраслях, как здравоохранение, облачные технологии, оборона и "зеленая" энергетика.

Урсула фон дер Ляйен также объявила, что в рамках своего нового мандата в Еврокомиссии она примет дополнительные меры по повышению промышленной конкурентоспособности Европы, создав Европейский фонд конкурентоспособности для инвестирования в стратегические технологии, в том числе в области микросхем и передовой полупроводниковой упаковки.

В первые 100 дней работы новой Еврокомиссии она также предложит новую "Чистую промышленную сделку", чтобы обеспечить доступ к дешевой энергии и сырью. Кроме того, будет создан "Союз навыков", чтобы гарантировать, что работники получат подготовку, необходимую для этих рабочих мест.