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Украинские депутаты против "московской" церкви: УПЦ может скоро оказаться под запретом

АРХИВ, Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра
АРХИВ, Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра Авторское право AP Photo/Efrem Lukatsky
Авторское право AP Photo/Efrem Lukatsky
By Euronews
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Принятый Радой документ предусматривает запрет на деятельность в Украине любых религиозных организаций, связанных с Россией. УПЦ (до недавнего времени – с приставкой "МП") настаивает на том, что Москва ею не руководит.

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Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал принятие во вторник депутатами Верховной Рады закона, позволяющего запретить деятельность УПЦ, отметив, что речь идёт о "духовной независимости" страны.

Документ, разработанный по указанию президента, поддержали 265 депутатов, 29 проголосовали "против", ещё четверо воздержались.

По словам депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка, у Украинской православной церкви (МП) будет девять месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.

"Мы никогда не запрещали ни одну украинскую церковь. Мы запретили связи с российской так называемой церковью, с российской армией и с Путиным. Это единственный запрет, который существует. Этот запрет вступает в силу немедленно", - отметил депутат Верховной Рады Украины Николай Княжицкий.

Как отмечают украинские СМИ, УПЦ не рассматривается как единое юридическое лицо. По данным "Громадьске", по состоянию на 2021 год УПЦ имела 12 400 зарегистрированных организаций в Украине. Проверки должны коснуться отдельных приходов, епархий и тд.

При этом представители УПЦ подчеркивают, что не имеют связей с Русской православной церковью.

"Украинская православная церковь является независимой и самоуправляемой", - заявил митрополит Климент.

УПЦ – вторая по числу последователей православная церковь в стране после Православной церкви Украины (ПЦУ), получившей от Константинополя томос об автокефалии.

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После начала войны в УПЦ неоднократно заявляли, что разорвали связи с РПЦ. Однако власти Украины подозревают, что некоторые священники УПЦ не только занимают пророссийскую позицию, но и оправдывают вторжение РФ на территорию страны.

"Учитывая тот факт, что патриарх Кирилл благословил убийство украинцев и уничтожение украинской государственности, трудно представить, как можно терпеть деятельность этой организации на территории Украины, которая страдает от этой войны", - подчеркивает епископ Православной церкви Украины Никодим.

В Москве новый украинский закон назвали "драконовским", а представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об "изничтожении православия" в Украине.

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