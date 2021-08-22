Визит Варфоломея в Киев

В Софийском соборе в Киеве Константинопольский патриарх Варфоломей провел литургию вместе с митрополитом Епифанием, главой Православной церкви Украины, созданной три года назад из двух религиозных организаций.

Это первый визит высокопоставленного религиозного деятеля в Киев после того, как в 2019 году в Стамбуле ПЦУ получила от Варфоломея томос об автокефалии — грамоту о независимости от других поместных церквей.

Эпифаний поблагодарил патриарха за предоставление томоса и сказал: "К сожалению, в наших сердцах смешаны и радость, и печаль, потому что не все православные Украины познали истину, не все следуют каноническому порядку".

Русская православная церковь и состоящая с ней в духовном родстве Украинская православная церковь Московского патриархата разорвали отношения с Константинополем и не признают легитимность ПЦУ.

В конце июля десятки тысяч прихожан Украинской православной церкви провели в Киеве крестный ход. В субботу прошел митинг против приезда Варфоломея, которого обвинили в признании раскольников.

В УПЦ заявляют, что после создания новой православной церкцви на Украине верующие и священнослужители подвергаются дискриминации и преследованиям.

ПЦУ пока формально признана четырьмя поместными церквями из 14.