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В Болгарии протестуют против запрета на "пропаганду" ЛГБТК+ в школах

Протестующие митингуют у здания парламента Болгарии в четверг, 8 августа 2024 года, в Софии, Болгария, чтобы осудить противоречивую поправку к закону, принятую накануне.
Протестующие митингуют у здания парламента Болгарии в четверг, 8 августа 2024 года, в Софии, Болгария, чтобы осудить противоречивую поправку к закону, принятую накануне. Авторское право Valentina Petrova/Valentina Petrova
Авторское право Valentina Petrova/Valentina Petrova
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Принятая парламентом Болгарии поправка к закону об образовании вызвала протесты. Речь идет о запрете поддержки и популяризации в школах идей и взглядов, связанных с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

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В столице Болгарии Софии прошла акция протеста против принятия поправки к закону об образовании. Речь в ней идет о запрете пропаганды ЛГБТК+ .

Манифестацию, которая состоялась у здания парламента, организовали правозащитные группы. Размахивая радужными флагами, протестующие скандировали лозунги: “Болгария - не Россия” и “Молчание - значит смерть”.

Иван, участник акции: "Это первый шаг к тому, чтобы сделать нетрадиционную сексуальную ориентацию преступлением. Я считаю это абсолютно неприемлемым и противоречащим духу нашей страны и общества".

Инициатором нововведения выступила пророссийская партия "Возрождение". Одобренная парламентом Болгарии поправка запрещает поддержку и популяризацию в школах идей и взглядов, связанных с нетрадиционной сексуальной ориентацией, или сексуальной идентификацией, отличной от биологической.

Примечательно, что поправку поддержали и некоторые проевропейские партии.

В ходе еще одного голосования законодатели также одобрили закон, определяющий "нетрадиционную сексуальную ориентацию" как ту, которая "отличается от общепринятых и устоявшихся в болгарской правовой традиции представлений об эмоциональном, романтическом, сексуальном или чувственном влечении между лицами противоположного пола".

Член Евросоюза Болгария неоднократно подвергалась критике за нарушение прав представителей ЛГБТК+ сообщества. Признать и гарантировать его защиту призывал Брюссель.

Аналогичные законы против ЛГБТК+ были приняты и в других странах региона, включая Венгрию и Молдавию.

Болгария также отказалась ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин.

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