Олимпийские игры в Париже: Золото легкоатлетов вывело США на первое место в медальной таблице

By Euronews и AP

США завоевали золотые медали в беге на 1500 м и 200 м у женщин.

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Во вторник вечером американский спортсмен Коул Хокер стал победителем олимпийских соревнований по легкой атлетике, опередив фаворитов Якоба Ингебригстена и Джоша Керра на дистанции 1 500 метров.

Хокер выиграл забег с олимпийским рекордом - 3 минуты 27,65 секунды, переместившись с пятого места на первое на последних 300 метрах, и побил свой личный рекорд более чем на 3 секунды.

Он опередил Керр на 14 секунд, а Ингебригстен, который задавал темп на протяжении первых 1200 метров, в итоге стала четвертым.

Габби Томас одержала победу на дистанции 200 метров у женщин, финишировав за 21,83 секунды и добавив золото к бронзе, завоеванной в Токио три года назад.

Спортсмен из Греции Милтиадис Тентоглу AP/Matthias Schrader

Спортсмен из Греции Милтиадис Тентоглу победил в прыжках в длину и завоевал первую золотую медаль для страны на этой Олимпиаде. Тентоглу стал вторым после Карла Льюиса атлетом, выигравшим два олимпийских титула в прыжках в длину подряд.

Но радость греческой делегации была частично омрачена новостью о том, что один из спортсменов был отстранен от участия в соревнованиях из-за положительного допинг-теста. Его имя не разглашается.

Другие новости легкой атлетики: Рана Рейдер, тренер олимпийских чемпионов Андре де Грасса и Марселя Джейкобса, был отстранен от участия в Играх из-за обвинений в сексуальном и эмоциональном насилии.

Голландское трио защищает олимпийский титул в командном спринте

Во вторник вечером голландцы Рой ван ден Берг, Харри Лаврейсен и Джеффри Хоогланд защитили свою золотую олимпийскую медаль в командном спринте, легко победив британское трио в составе Эда Лоу, Хамиша Тернбулла и Джека Карлина и побив свой собственный мировой рекорд, установленный ранее вечером.

Нидерланды имели большое преимущество в трехкруговой гонке, когда ван ден Берг вырвался вперед, а Лаврейсен лишь увеличил это преимущество. Когда он сошел с дистанции, Хугланду оставалось только доехать до финиша.

Их время - 40,949 секунды - превзошло результат 41,191, показанный голландцами в забеге против Канады.

Кубинские борцы уходят на пенсию, завоевав историческое пятое золото

Кубинский борец Михаин Лопес завершил карьеру. 41-летний кубинец победил чилийца Ясмани Акосту Фернандеса со счетом 6:0 в финале турнира и завоевал свою пятую подряд золотую медаль в греко-римской борьбе. Он стал первым в истории олимпийцем, завоевавшим золото в одном виде спорта на пяти Играх подряд. После окончания поединка он поставил свои ботинки в центр ковра, символизируя тем самым свой уход из спорта.

В финале женского футбола встретятся Бразилия и США

Бразилия, обыграв чемпиона мира Испанию со счетом 4:2, встретится в финале олимпийского женского футбольного турнира с США.

Габи Портильо, Адриана и Керолин отметились голами на "Стад де Марсель" после того, как двукратный серебряный призер Ирене Паредес вырвалась вперед.

Победа означает, что звезда сборной Бразилии Марта получит шанс завершить свою блестящую международную карьеру, поборовшись за золото после того, как была отстранена от участия в четвертьфинале и полуфинале.

Сборная Бразилии AP/Julio Cortez

Франция, Германия, Сербия, США вышли в полуфинал мужского баскетбола

После поражения в финале группового этапа от Германии Франция пережила несколько тяжелых дней. Но они превратили их в, возможно, самое красивое выступление на олимпийском турнире на данный момент.

Выйдя в стартовом составе, Гершон Ябуселе набрал 22 очка, Виктор Вембаньяма сделал 12 подборов, и Франция обыграла Канаду со счетом 82-73, выйдя в полуфинал второго подряд олимпийского турнира по баскетболу среди мужчин.

Полуфиналы начнутся в среду.

Франция встретится с Германией в 17:30, а Сербия - с США в 21:00.