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"Все по домам": как в Париже следят за порядком

Больше 50 тысяч полицейских, жандармов и военных следят за порядком в Париже
Больше 50 тысяч полицейских, жандармов и военных следят за порядком в Париже Авторское право David Goldman/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право David Goldman/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
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На время Олимпиады власти Франции ввели ограничение на передвижение в отношении тех, кто попадал в поле зрения полиции. Правозащитники считают меру дискриминационной.

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Выселение, ограничение передвижения, изолирование. На время Олимпиады правительство Франции наделило силы правопорядка дискреционными полномочиями. Что даёт им право действовать по своему усмотрению в отношении лиц, которые могут представлять угрозу безопасности олимпийцев и зрителей.

Правозащитники сетуют на то, что эти меры затрагивают в основном представителей нацменьшинств, особенно - выходцев из бывших французских колоний.

Тем, кто уже попадал в поле зрения полиции, запрещено покидать районы проживания и предписано ежедневно отмечаться в участке.

21-летнему банковскому стажёру по имени Амин, который живёт в южном пригороде столицы, нельзя выезжать за его пределы. Хотя судимости у него нет.

"Эти ограничения действуют три месяца. Месяц уже прошёл. Они закончатся 29 сентября. То есть осталось ещё два месяца. Честно говоря, это сказывается на моём психическом здоровье. Очень тяжело переживать это каждый день. К сожалению, я больше не могу видеться с родными", - рассказывает наш собеседник.

Полиция обратила внимание на Амина в октябре, когда тот опубликовал в TikTok видео. На нём он, одетый в футболку палестинского "Депортиво" делал непристойные жесты в сторону Эйфелевой башни, которая была подсвечена цветами израильского флага после теракта ХАМАС 7 октября.

Между тем, власти отметили значительное снижение уровня преступности в Париже и отсутствие ощутимой угрозы терактов.

Министр внутренних дел Франции, похвалив ведомство за успешную работу в обеспечении безопасности Игр, сказал, что c начала соревнований были задержаны около 200 человек.

Жеральд Дарманен отверг обвинения в том, что эти меры дискриминируют нацменьшинства. Он отметил, что под наблюдением находятся также те, кто может быть связан с левым и правым экстремизмом.

В общей сложности, 35 тысяч жандармов и полицейских, 18 тысяч военных следят за порядком на Олимпиаде в Париже.

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