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Олимпийские игры в Париже: решающие сражения и восхитительные победы

Победа французской сборной по волейболу
Победа французской сборной по волейболу Авторское право AP/Alessandra Tarantino
Авторское право AP/Alessandra Tarantino
By Euronews
Опубликовано
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США, Китай, Франция, Норвегия, Испания, Эфиопия - победители последних дней соревнований в Париже

Мужская сборная США по баскетболу в пятый раз подряд завоевала золотую олимпийскую медаль

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Стивен Карри набрал 24 очка и одержал победу над Францией со счетом 98-87 в финале Игр в Париже в субботу вечером. Для американцев это 17-й триумф из 20 за все время выступлений на Играх.

За последние 2:43 Карри реализовал четыре трехочковых броска, в том числе тот, который закрепил победу за 1:19 до конца. Он вывел США вперед со счетом 93:84, а потом пронесся по площадке с восторженными криками, встряхивая свою майку, чтобы все увидели надпись "USA".

Победители под флагом США
Победители под флагом СШАAP/Michael Conroy

Кевин Дюрант, первый четырехкратный обладатель золотой медали в истории олимпийского баскетбола, набрал 15 очков для американцев, как и Девин Букер. А Леброн Джеймс, обутый в золотые кроссовки цвета металлик, набрал 14 очков за США, завоевав свою четвертую олимпийскую медаль и третье золото.

Второй раз подряд французам пришлось наблюдать за тем, как американцы держат флаги США в руках после решающего матча. Три года назад в Токио французы проиграли США со счетом 87:82, а в этой игре все решалось на последних минутах.

США завоевали пятую золотую медаль в женском футболе

Женская сборная США по футболу завоевала свою пятую золотую олимпийскую медаль, победив в финале турнира Бразилию со счетом 1:0 благодаря голу Мэллори Суонсон, забитому в начале второго тайма. Американки, не выигрывавшие золото с Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, в своей первой международной кампании под руководством нового тренера Эммы Хейз добились замечательного результата.

Линдси Хоран празднует победу с другими футболистками команды
Линдси Хоран празднует победу с другими футболистками командыAP/Aurilien Morrisard

Голкипер Алисса Нахер сохранила победу, отбив мяч Адрианы одной рукой в последний момент матча на стадионе "Парк де Пренс". После финального свистка игроки сборной США праздновали победу под песню Брюса Спрингстина "Born in the USA", прозвучавшую на стадионе.

Франция обыграла Польшу и защитила золото в мужском волейболе

Франция обыграла Польшу со счетом 25-19, 25-20, 25-23 и подряд дважды поднялась на олимпийский пьедестал.

Игроки обнимались, радуясь тому, что их родная страна стала частью еще одного праздника в спорте, в котором они только недавно стали доминировать. Как только блестящие медали повисли на их шеях, французы в унисон с тысячами болельщиков запели свой национальный гимн.

"Это настоящее безумие - победить на глазах у болельщиков, нашей семьи, наших друзей, это потрясающе, у нас нет слов, - сказал 30-летний французский нападающий Тревор Клевено (Trévor Clévenot). - Это просто невероятно, и мы так счастливы. Так здорово выиграть здесь, в Париже, на глазах у наших болельщиков".

Эфиопия положила конец доминированию Кении в олимпийском марафоне

Эфиопский бегун Тамират Тола выиграл мужской марафон, положив конец доминированию Кении в этом забеге. Тола финишировал с олимпийским рекордом - 2 часа, 6 минут и 26 секунд.

Тамират Тола на финише
Тамират Тола на финише AP/Dar Yasin

Бельгиец Башир Абди отстал на 21 секунду, а Бенсон Кипруто, проигравший победителю 34 секунды, завоевал бронзу для Кении. Последним представителем не Кении, выигравшим Олимпиаду, был угандиец Стивен Кипротич на Играх в Лондоне в 2012 году.

Китай завершает беспрецедентную олимпийскую серию прыжков в воду

Цао Юань защитил свой титул на 10-метровой вышке, обеспечив Китаю беспрецедентное количество золотых медалей в прыжках в воду на Олимпийских играх в Париже.

Выступление Цао Юаня
Выступление Цао ЮаняAP/Lee Jin-man

"Большая красная машина" завоевала все восемь золотых медалей в Олимпийском центре водных видов спорта, причем большинство из них - с доминирующими победами.

Норвегия выиграла у Франции, завоевав золото в гандболе

Гандбольная держава Норвегия обыграла в финале женского турнира на Играх в Париже чемпионку Токио Францию со счетом 29:21 и завоевала свою третью золотую олимпийскую медаль, первую с 2012 года.

Победа норвежской сборной по водному поло
Победа норвежской сборной по водному поло AP/Aaron Favila

Игроки сборной Норвегии были вне себя от радости. Вратарь Катрин Лунде даже побежала по парижской арене "Берси" с поднятым над головой флагом. Хенни Рейстад в очередной раз продемонстрировала свои прекрасные бомбардирские способности, забив восемь голов с 12 бросков.

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Испания выиграла у Австралии со счетом 11:9 и завоевала золото в женском водном поло

Беа Ортис забила четыре гола, завоевав первую золотую олимпийскую медаль в женском водном поло. Майка Гарсия Годой забила три гола, а Испания показала идеальный результат 7-0. Ани Эспар Ллаке забила дважды, а Мартина Терре сделала 15 сэйвов.

Это был приятный момент для Ортиса и Испании после того, как они проиграли США в финале на Олимпийских играх в Токио со счетом 14:5. Испания также уступила США в золотом матче в Лондоне в 2012 году, но в Париже страна наконец-то заняла первое место.

"Мы хотели победить, - сказал Эспар Ллаке. - Мы боролись и наконец добились олимпийского золота".

Китай стал первой неевропейской командой, завоевавшей золото в художественной гимнастике

В субботу команда китайских спортсменок ошеломила всех в художественной гимнастике. Китай стал первой неевропейской страной, завоевавшей олимпийское золото в групповых соревнованиях, опередив Израиль и Италию.

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Китайские гимнастки
Китайские гимнасткиAP Dar Yasin

Китайская команда в составе пяти женщин: Дин Синьи, Го Цици, Хао Тин, Хуан Чжанцзяян и Ван Ланьцзин - набрала в финале 69,800 балла, сложившиеся по результатам двух программ: в одной использовались обручи, а в другой - ленты и мячи.

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