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Выборы в Венесуэле: ЕС призывает к большей прозрачности результатов, но считает новые санкции "преждевременными"

Результаты президентских выборов в Венесуэле оспариваются оппозицией и международными наблюдателями.
Результаты президентских выборов в Венесуэле оспариваются оппозицией и международными наблюдателями. Авторское право Matias Delacroix/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Matias Delacroix/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Jorge Liboreiro
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Совместное заявление ЕС, осуждающее "нарушения" на президентских выборах в Венесуэле, было заблокировано Венгрией, в результате чего Жозеп Боррель опубликовал свое собственное.

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Европейский союз присоединился к растущему хору голосов, требующих большей прозрачности в Венесуэле, чтобы установить законного победителя прошедших в воскресенье президентских выборов, которые Брюссель считает "омраченными многочисленными недостатками и нарушениями".

Однако призывы к введению новых санкций на данном этапе "преждевременны", заявил во вторник представитель ЕС, настаивая на необходимости "найти выход из политического кризиса".

"Дискуссии между странами-членами продолжаются. Мы также взаимодействуем с партнерами как на национальном, так и на региональном и международном уровне, чтобы оценить весь процесс и принять решение о возможных дальнейших шагах", - сказал он.

"Но любые обсуждения, любые решения относительно санкций принимаются в конфиденциальном порядке между государствами-членами, так что это очень преждевременно".

Национальный избирательный совет (НИС), контролируемый союзниками правительства, объявил действующего президента Николаса Мадуро победителем гонки с 51,2% голосов, за ним следует Эдмундо Гонсалес, кандидат от оппозиции, с 44,2%.

Однако Гонсалес и его политический альянс "Единая платформа" решительно оспаривают результаты, утверждая, что цифры, опубликованные НИС, не соответствуют опросам общественного мнения и статистическим оценкам. Оппозиция утверждает, что ей удалось получить 73 % учетных ведомостей, согласно которым Гонсалес набрал на 3,5 миллиона голосов больше, чем Мадуро.

"У нас в руках учетные ведомости, которые демонстрируют нашу категорическую и математически необратимую победу", - сказал Гонсалес своим сторонникам.

Несмотря на то, что выборы были названы одними из самых мирных за последнее время, их последствия становятся все более напряженными: протестующие выходят на улицы и вступают в столкновения с полицией. Сторонники оппозиции рассматривали воскресное голосование как самый надежный шанс положить конец 25-летнему однопартийному правлению.

Мадуро осудил протесты, указав на Соединенные Штаты. "В Венесуэле вновь предпринимается попытка совершить государственный переворот фашистского и контрреволюционного характера", - заявил президент. "Мы уже видели этот фильм".

Вето Венгрии наносит ответный удар

Одним из спорных моментов является отказ НИС опубликовать подробные результаты по каждому участку, которые можно использовать для сверки с общенациональными цифрами.

В заявлении , сделанном вечером в понедельник, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель призвал НИС "обеспечить максимальную прозрачность процесса подведения итогов, включая предоставление немедленного доступа к протоколам голосования на каждом избирательном участке и публикацию дезагрегированных результатов выборов".

"Результаты выборов не были проверены и не могут считаться отражающими волю народа Венесуэлы до тех пор, пока не будут опубликованы и проверены все официальные протоколы с избирательных участков", - заявил Боррель.

"ЕС призывает к спокойствию и призывает силы безопасности обеспечить полное соблюдение прав человека, включая право на мирные собрания".

В заявлении перечисляется ряд "препятствий" и "неравных условий" в избирательном процессе, таких как произвольные задержания и запугивание членов оппозиции, недостатки в регистрации избирателей и несбалансированный доступ к СМИ.

Изначально предполагалось, что текст подпишут 27 стран-членов, но Венгрия заблокировала эту инициативу, сообщил чиновник ЕС, знакомый с ходом обсуждений. Это заставило Борреля выпустить заявление от своего имени, выступая от имени блока.

Почти аналогичная ситуация произошла в прошлом месяце, когда Венгрия помешала опубликовать совместное заявление, осуждающее запрет Кремлем европейских СМИ в России.

Это вето - плохая новость для любых будущих усилий по усилению санкций против режима Мадуро. Нынешние санкции ЕС действуют с 2017 года и включают запрет на экспорт оружия и оборудования, используемого для подавления уличных протестов, а также черный список из 54 человек, обвиняемых в подрыве демократии и верховенства закона в Венесуэле.

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