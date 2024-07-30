By Euronews

Оппозиция утверждает, что у нее есть доказательства фальсификаций итогов президентских выборов. Венесуэла отзывает своих дипломатов из стран, не признавших результаты.

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В Венесуэле вспыхнули массовые акции протеста против объявленных результатов президентских выборов. В Каракасе произошли столкновения демонстрантов с полицией и военными. По последним данным, погибли не менее двух человек, десятки людей получили ранения. Полицейские и военные, перекрывшие улицы вокруг президентского дворца, начали стрелять в протестующих пластиковыми пулями и гранатами со слезоточивым газом.

Оппозиция Венесуэлы заявляет о фальсификациях и утверждает, что у нее есть доказательства победы ее кандидата Эдмундо Гонсалеса над президентом Николасом Мадуро, который находится у власти уже 11 лет.

Мадуро утверждает, что акции протеста направлены "эскалацию насилия", по его словам оппозиция хочет захватить власть и "За этим планом стоят гринго".

Правительства Организации американских государств призвали к проведению экстренного заседания и требуют пересмотра официальных результатов. Венесуэла отзывает дипломатов из стран, не признавших итоги выборов.

Национальный избирательный совет Венесулы объявил, что Мадуро набрал 51,2% голосов и провозгласил его президентом.

Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо не смогла баллотироваться из-за запрета властей. Оппозиции удалось сплотиться вокруг единого кандидата Эдмундо Гонсалеса после многих лет внутрипартийных разногласий и бойкотов выборов.По данным независимых экзитполов, за него проголосовали около 65% избирателей.

Избирательные органы Венесуэлы до сих пор не опубликовали листы подсчета голосов для каждой из 30 000 машин для голосования. Отсутствие результатов подсчета голосов побудило независимую группу наблюдателей за выборами и Европейский союз публично призвать организацию опубликовать их.

Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасов нефти и когда-то могла похвастаться самой передовой экономикой в ​​Латинской Америке. Но после того, как Мадуро пришел к власти, экономика находится в свободном падении, отмеченном падением цен на нефть, повсеместным дефицитом основных товаров и гиперинфляцией в 130 000%.