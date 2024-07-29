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Николас Мадуро объявлен победителем президентских выборов

Николас Мадуро
Николас Мадуро Авторское право Fernando Vergara/ AP
Авторское право Fernando Vergara/ AP
By Euronews
Опубликовано
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Венесуэльская оппозиция отказывается признавать результаты

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Центризбирком Венесуэлы объявил действующего главу государство Николаса Мадуро победителем президентских выборов. Таким образом, он остаётся на своём посту уже на третий срок. По официальным данным, он набрал чуть больше 51% голосов.

Оппозиционный кандидат Эдмундо Гонсалес получил 44%. Оппозиция при этом отказывается признавать результаты, называя их фальсифицированными и заявляя, что на самом деле — по данным экзит-полов и альтернативных подсчётов — Гонсалес мог рассчитывать примерно на 70%.

Некоторые предвыборные опросы также показывали желание большинства венесуэльцев завершить 12-ленее правление Николаса Мадуро, при котором страна глубоко погрузилась в экономический и социальный кризис.

Аргентина, Перу, Чили и Коста-Рика уже отказались признавать победу Мадуро. Сильные сомнения в прозрачности венесуэльской избирательной системе выразили Соединённые Штаты.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:

«У нас есть серьёзные опасения, что объявленный результат не отражает волю венесуэльского народа. Крайне важно, чтобы каждый голос был подсчитан честно и прозрачно, чтобы должностные лица, ответственные за проведение выборов, немедленно поделились информацией с оппозицией и независимыми наблюдателями».

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