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Движение поездов во Франции полностью восстановят к утру понедельника - SNCF

Диверсии нарушили планы отпускников
Диверсии нарушили планы отпускников Авторское право Moises Castillo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Moises Castillo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Железнодорожные линии Франции приводят в порядок после серии диверсий за несколько часов до открытия Олимпиады

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Железнодорожное движение во Франции, нарушенное в результате серии актов вандализма, будет полностью восстановлено к утру понедельника. Об этом заявил генеральный директор компании SNCF Жан-Пьер Фаранду.

В субботу перевозки на высокоскоростных поездах TGV осуществлялись на 70%, в воскресенье ожидаются новые перебои.

Высокоскоростная линия, соединяющая Париж с восточной Францией, уже восстановлена.

По словам министра транспорта Патриса Вергрьете, 80% из 800 000 человек, у которых были билеты на эти выходные, в итоге смогут отправиться в путь.

Что касается расследования, то министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен считает, что у полиции достаточно "улик", чтобы надеяться установить виновных в актах вандализма "довольно быстро".

Несколько десятков следователей выясняют, кто стоит за поджогами сигнальных ящиков.

Инциденты произошли в четверг вечером в Курталене, Круазийе и Паньи-сюр-Мозель.

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