В Германии, Хорватии и Словении образовались огромные пробки - начался сезон отпусков. Эксперты говорят, что на немецких автобанах в эти выходные заторы станут самыми крупными за весь год
На европейских автомагистралях наступило время крупных пробок - жители стран ЕС отправились в летние отпуска.
По оценкам немецкого автомобильного клуба Algemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) в эти выходные по всей Германии они будут самыми протяженными в году.
Особенно длинные пробки образовались на дорогах Баварии, поскольку туристы направляются в популярные места отдыха - Италию и Австрию.
Основная волна путешественников отправилась в путь в пятницу, но многие семьи выезжают на юг в субботу и воскресенье, говорит эксперт ADAC по дорожному движению Александр Крейп.
По словам представителя немецкой полиции, на баварском автобане A8, ведущем в Австрию, образовались 14-километровые пробки.
Заторы на дорогах Словении также увеличиваются в разгар летнего сезона - в эти выходные для некоторых начинаются школьные каникулы.
Словенское агентство по безопасности дорожного движения AVP запустило кампанию по предупреждению водителей о необходимости делать перерывы в длительных поездках и не забывать пить в жаркие дни.
В Хорватии также можно наблюдать длинные пробки из-за необычайно большого количества путешественников и дорожно-транспортных происшествий.
Между развязками Задар-Восток и Задар-Центр в направлении Загреба после ДТП движение осуществлялось по одной полосе - длина затора составила около 9 км.
В порту Сплита также наблюдаются заторы - паромная компания Jadrolinija сообщила о рекордных показателях: 16 000 автомобилей и 80 000 пассажиров.
В качестве приветственного жеста для путешественников Хорватский совет по туризму раздает бутылки с водой и освежители воздуха для автомобилей на основных пунктах взимания платы за проезд и в паромных портах.