EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Европейцы потянулись к морю: на дорогах образовались огромные пробки

Длинные пробки в Германии после начала летних каникул во всех федеральных землях
Длинные пробки в Германии после начала летних каникул во всех федеральных землях Авторское право EBU
Авторское право EBU
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В Германии, Хорватии и Словении образовались огромные пробки - начался сезон отпусков. Эксперты говорят, что на немецких автобанах в эти выходные заторы станут самыми крупными за весь год

РЕКЛАМА

На европейских автомагистралях наступило время крупных пробок - жители стран ЕС отправились в летние отпуска.

По оценкам немецкого автомобильного клуба Algemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) в эти выходные по всей Германии они будут самыми протяженными в году.

Особенно длинные пробки образовались на дорогах Баварии, поскольку туристы направляются в популярные места отдыха - Италию и Австрию.

Основная волна путешественников отправилась в путь в пятницу, но многие семьи выезжают на юг в субботу и воскресенье, говорит эксперт ADAC по дорожному движению Александр Крейп.

По словам представителя немецкой полиции, на баварском автобане A8, ведущем в Австрию, образовались 14-километровые пробки.

Заторы на дорогах Словении также увеличиваются в разгар летнего сезона - в эти выходные для некоторых начинаются школьные каникулы.

Словенское агентство по безопасности дорожного движения AVP запустило кампанию по предупреждению водителей о необходимости делать перерывы в длительных поездках и не забывать пить в жаркие дни.

В Хорватии также можно наблюдать длинные пробки из-за необычайно большого количества путешественников и дорожно-транспортных происшествий.

Между развязками Задар-Восток и Задар-Центр в направлении Загреба после ДТП движение осуществлялось по одной полосе - длина затора составила около 9 км.

В порту Сплита также наблюдаются заторы - паромная компания Jadrolinija сообщила о рекордных показателях: 16 000 автомобилей и 80 000 пассажиров.

В качестве приветственного жеста для путешественников Хорватский совет по туризму раздает бутылки с водой и освежители воздуха для автомобилей на основных пунктах взимания платы за проезд и в паромных портах.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Движение поездов во Франции полностью восстановят к утру понедельника - SNCF

Италия принимает туристов, несмотря на жару в 40°C

Китайский концерн BYD обошёл Tesla Илона Маска по продажам электромобилей

Автомобильный транспорт лето отпуск