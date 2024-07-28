By Euronews

В Германии, Хорватии и Словении образовались огромные пробки - начался сезон отпусков. Эксперты говорят, что на немецких автобанах в эти выходные заторы станут самыми крупными за весь год

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На европейских автомагистралях наступило время крупных пробок - жители стран ЕС отправились в летние отпуска.

По оценкам немецкого автомобильного клуба Algemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) в эти выходные по всей Германии они будут самыми протяженными в году.

Особенно длинные пробки образовались на дорогах Баварии, поскольку туристы направляются в популярные места отдыха - Италию и Австрию.

Основная волна путешественников отправилась в путь в пятницу, но многие семьи выезжают на юг в субботу и воскресенье, говорит эксперт ADAC по дорожному движению Александр Крейп.

По словам представителя немецкой полиции, на баварском автобане A8, ведущем в Австрию, образовались 14-километровые пробки.

Заторы на дорогах Словении также увеличиваются в разгар летнего сезона - в эти выходные для некоторых начинаются школьные каникулы.

Словенское агентство по безопасности дорожного движения AVP запустило кампанию по предупреждению водителей о необходимости делать перерывы в длительных поездках и не забывать пить в жаркие дни.

В Хорватии также можно наблюдать длинные пробки из-за необычайно большого количества путешественников и дорожно-транспортных происшествий.

Между развязками Задар-Восток и Задар-Центр в направлении Загреба после ДТП движение осуществлялось по одной полосе - длина затора составила около 9 км.

В порту Сплита также наблюдаются заторы - паромная компания Jadrolinija сообщила о рекордных показателях: 16 000 автомобилей и 80 000 пассажиров.

В качестве приветственного жеста для путешественников Хорватский совет по туризму раздает бутылки с водой и освежители воздуха для автомобилей на основных пунктах взимания платы за проезд и в паромных портах.