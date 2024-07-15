Венгрию обвиняют в запугивании гражданского общества

By Euronews

Еврокомиссия не исключает, что может пойти на обострение с Будапештом

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Венгрию обвиняют в попытке запугать гражданское общество: Будапешт начал расследование в отношении Transparency International – неправительственной организации, которая ставит своей задачей искоренение коррупции во всём мире.

Группа получила шестистраничное письмо, в котором надзорный орган — «Управление по защите суверенитета» — обвиняет её в «стремлении повлиять на волю избирателей».

Юристы Transparency заявили, что обвинения ложны и, скорее всего, связаны с недавними коррупционными разоблачениями.

Миклош Лигети, директор по правовым вопросам Transparency International Венгрия:

«Мы ожидали, что будем подвергнуты проверке или расследования, как и любая группа гражданского общества в Венгрии. Теперь на на повесили ярлык козлов отпущения. Мы продолжали отправлять письма в Управление, информируя о потенциальных последствиях китайского влияния на суверенитет Венгрии. Китай предоставляет венгерскому правительству крупные государственные кредиты для финансирования Будапештской железной дороги. И это очень неясная инвестиция, к которой не применяются требования прозрачности».

Официальный Будапешт отрицает, что намеревался бороться со свободой информации, и настаивает, что Управление, отправившее письмо, не зависит от правительства.

Янош Бока, венгерский министр по делам ЕС:

«Парламент создаёт организацию, не зависимую от правительства, поэтому, когда речь идёт о расследовании или проверке, инициированной этой организацией, — это не действия правительства, это действия Управления, который ни институционально, ни лично от правительства не зависит».

Шона Мюррей, Euronews:

«Европейская комиссия возбудила дело против Венгрии из-за закона о суверенитете, заявив, что он нарушает широкий спектр демократических ценностей и фундаментальных прав ЕС. Венгрии есть возможность отреагировать до конца лета. В ЕС заявляют, что если ответ окажется неудовлетворительным, то не останется иного выбора, кроме обострения ситуации».