EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Венгрию обвиняют в запугивании гражданского общества

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Авторское право Denes Erdos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Denes Erdos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Еврокомиссия не исключает, что может пойти на обострение с Будапештом

РЕКЛАМА

Венгрию обвиняют в попытке запугать гражданское общество: Будапешт начал расследование в отношении Transparency International – неправительственной организации, которая ставит своей задачей искоренение коррупции во всём мире.

Группа получила шестистраничное письмо, в котором надзорный орган — «Управление по защите суверенитета» — обвиняет её в «стремлении повлиять на волю избирателей».

Юристы Transparency заявили, что обвинения ложны и, скорее всего, связаны с недавними коррупционными разоблачениями.

Миклош Лигети, директор по правовым вопросам Transparency International Венгрия:

«Мы ожидали, что будем подвергнуты проверке или расследования, как и любая группа гражданского общества в Венгрии. Теперь на на повесили ярлык козлов отпущения. Мы продолжали отправлять письма в Управление, информируя о потенциальных последствиях китайского влияния на суверенитет Венгрии. Китай предоставляет венгерскому правительству крупные государственные кредиты для финансирования Будапештской железной дороги. И это очень неясная инвестиция, к которой не применяются требования прозрачности».

Официальный Будапешт отрицает, что намеревался бороться со свободой информации, и настаивает, что Управление, отправившее письмо, не зависит от правительства.

Янош Бока, венгерский министр по делам ЕС:

«Парламент создаёт организацию, не зависимую от правительства, поэтому, когда речь идёт о расследовании или проверке, инициированной этой организацией, — это не действия правительства, это действия Управления, который ни институционально, ни лично от правительства не зависит».

Шона Мюррей, Euronews:

«Европейская комиссия возбудила дело против Венгрии из-за закона о суверенитете, заявив, что он нарушает широкий спектр демократических ценностей и фундаментальных прав ЕС. Венгрии есть возможность отреагировать до конца лета. В ЕС заявляют, что если ответ окажется неудовлетворительным, то не останется иного выбора, кроме обострения ситуации».

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Путешествие в подземелье Парижа: винные погреба Людовика XIV

Румыния: осторожно, жара!

Украинские сапёры: на разминирование страны уйдет больше десятилетия

Коррупция Председательство в ЕС Венгрия