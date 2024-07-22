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Турне избранного главы Евросовета началось с Рима

Джорджа Мелони принимает Антониу Кошту в Палаццо Киджи, Рим, 22 июля 2024 года.
Джорджа Мелони принимает Антониу Кошту в Палаццо Киджи, Рим, 22 июля 2024 года. Авторское право AP Photo/Gregorio Borgia
Авторское право AP Photo/Gregorio Borgia
By Alexander Kazakevich
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Будущий глава высшего политического органа ЕС Антониу Кошта приехал на переговоры с Джорджей Мелони, единственной из 27 лидеров стран-членов Союза, которая проголосовала против его назначения. Несмотря на это, Кошта заявил, что будет опираться в своей работе в том числе и на интересы Италии.

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Растопить лёд между Римом и Брюсселем: в понедельник новоизбранного председателя Европейского совета Антониу Кошту принимала Джорджа Мелони.

Итальянский премьер – единственный лидер ЕС, проголосовавший против его кандидатуры на заседании 27 июня, когда были согласованы назначения на ключевые должности в институтах Союза. Тем не менее свой "презентационный" тур по европейским столицам бывший португальский премьер-социалист начал именно с Рима.

В Палаццо Киджи заявили, что Италия ценит намерение Кошты руководить Советом "коллегиально" и "прагматично". На переговорах двух лидеров обсуждались "приоритеты ЕС на следующий институциональный цикл, начиная с основных кризисных сценариев на международном уровне и заканчивая вопросами конкурентоспособности и управления миграционными потоками", добавили в канцелярии Мелони.

"Это была очень хорошая рабочая встреча", – заявил журналистам Кошта, покидая Палаццо Киджи. "Для меня сейчас важно оценить перспективы и приоритеты различных стран-членов, а поскольку Италия является страной-основательницей Евросоюза, важно знать и принять к сведению приоритеты премьер-министра Мелони", – отметил он.

27 июня в Брюсселе на второй срок была переизбрана глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляющая правоцентристскую Европейскую народную партию. Евросовет – высший политический органа ЕС, состоящий из глав государств и правительств – отошёл социалисту Коште. Европейскую дипломатию возглавит представитель либералов Кая Каллас, бывший премьер-министр Эстонии. Джорджа Мелони, чья постфашистская партия добилась успехов на евровыборах, назвала "сюрреалистичным" такое распределение ключевых должностей (top jobs) между центристскими силами.

Итальянская пресса тем не менее отмечает, что визит Кошты стал возможностью для Мелони "предотвратить риск изоляции" её ультраправого правительства, которое не смогло расширить своё влияние на европейские институты.

Антониу Кошта официально сменит Шарля Мишеля на посту главы Евросовета 1 декабря.

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