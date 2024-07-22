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Прогулка по лесу как терапия

Лес в Берлине
Лес в Берлине Авторское право Кадр из репортажа Euronews
Авторское право Кадр из репортажа Euronews
By Kristina Jovanovski
Опубликовано
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Время, проведенное на природе, благотворно влияет на психику. Репортаж из Берлина.

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Это не обычная прогулка по лесу, а терапевтическая практика, позволяющая расслабиться.

"Мы просто будем очень медленно идти и начнем обращать внимание на все ощущения, которые будем испытывать. И просто замедлимся", — объясняет гид Фиона Макдугал.

Она специализируется на практике, появившейся в Японии. Синрин-ёку, или купание в лесу, — это не пешая прогулка, чтобы добраться до определенного места либо для физической нагрузки. Это воссоединение с природой о всех ее элементах - все что мы слышим и видим, все аромата и текстуры.

"Я надеюсь, что благодаря подобным практикам люди почувствуют более тесную связь с миром природы, откуда мы все родом. И поэтому, ощущая эту связь, я надеюсь, что люди просто почувствуют себя лучше, почувствуют более прочные отношения с природой и, знаете ли, больше оценят ее и свое место в ней", — говорит Фиона.

"Научные данные подтверждают, что природа оказывает положительное влияние. Одно из исследований, проведенных в Германии, показало, что прогулка по лесу помогает мозгу лучше справляться со стрессом, и даже звуки природы могут придать сил", — передает корреспондент Euronews Кристина Йовановски.

"По сути, мы дали послушать группе здоровых участников трели птиц и шум дорожного движения, и обнаружили, что у людей, послушавших птичьи трели, снизился уровень тревоги, депрессии и паранойи", - объясняет Симон Кюн из Центр экологической нейронауки при Институте Макса Планка

Купание в лесу - практика расслабления. Поэтому Фиона заканчивает прогулку медитацией. Один из парков, который она выбрала, находится в центре Берлина. По ее словам, она надеется убедить людей в том, что даже кратковременное общение с природой может быть полезным.

Этому есть научное подтверждение. В докладе Всемирной организации здравоохранения говорится, что зеленые насаждения в городской среде, такие как парки и деревья на улицах, имеют широкий спектр положительных эффектов, включая защиту от плохого психического здоровья

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