Украина: ВСУ сообщает о новых российских ударах по ряду регионов

By Euronews

ВСУ рапортует о сбитых дронах и нейтрализованных ракетах

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Три баллистических ракеты "Искандер-М", две управляемых авиационных ракеты Х-59/69 и 39 ударных БпЛА типа "Shahed" были использованы российской армией для нанесения новых ударов минувшей ночью по Украине. Из них "35 БпЛА ликвидировала противовоздушная оборона, ракеты Х-59/69 были подавлены и цели не достигли, сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, удары наносились из Курской области и Крыма. Олещук отметил, что подразделения ПВО работали в Сумской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Черкасской областях.

В Сумской области обстрелы стали причиной 5 пожаров как в жилом секторе, так и на объектах инфраструктуры,по информации Госслужбы по ЧС в телеграм-канале.

По последним данным, российская армия переместила дополнительные штурмовые группы в район Глубокого Харьковской области с целью подготовки к наступательным действиям. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назар Волошин агентству "Интерфакс-Украина".