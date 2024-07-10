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Джо Байден: "Украина остановит Путина"

Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден Авторское право Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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"Исход войны с Россией будет определять глобальную безопасность на десятилетия вперед", - Байден и Столтенберг на самите НАТО в Вашингтоне призвали активнее поддерживать Украину.

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Лидеры стран НАТО из Европы и Северной Америки прибыли на этой неделе в Вашингтон на саммит альянса. На повестке дня встречи - помощь Украине, а также укрепление единства в обороне и обеспечении безопасности.

С особым вниманием следят на этот раз за выступлениями и поведением на публике президента США Джо Байдена. На мероприятии, посвященном 75-летию НАТО, Байден заявил, что Украина не отступит перед лицом российской агрессии.

В Европе агрессивная война Путина против Украины продолжается, и Путин хочет ни больше, ни меньше, чем полностью подчинить Украину, чтобы положить конец украинской демократии. Уничтожить культуру Украины и стереть Украину с карты. И мы знаем, что Путин на Украине не остановится. Но не заблуждайтесь: Украина может и остановит Путина.
Джо Байден
президент США

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса продолжить активную поддержку Украине, столкнувшейся с российской агрессией. Выступая на открытии саммита НАТО во вторник он заявил что "с агрессивной Россией в качестве соседа" нет вариантов "без потерь и риска"., а самой большой ценой и самым большим риском стала бы победа победа России в Украине, которую нельзя допустить.

Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО:

"Это не только придаст смелости президенту Путину. Это также придаст смелости другим авторитарным лидерам в Иране, Северной Корее и Китае. Они все поддерживают жестокую войну России. Они все хотят, чтобы НАТО потерпело поражение. Настало время отстаивать свободу и демократию. Это место – Украина".

На саммите ожидается подписание нового оборонно-промышленного обязательства.

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