Джо Байден: "Украина остановит Путина"

"Исход войны с Россией будет определять глобальную безопасность на десятилетия вперед", - Байден и Столтенберг на самите НАТО в Вашингтоне призвали активнее поддерживать Украину.
Лидеры стран НАТО из Европы и Северной Америки прибыли на этой неделе в Вашингтон на саммит альянса. На повестке дня встречи - помощь Украине, а также укрепление единства в обороне и обеспечении безопасности.
С особым вниманием следят на этот раз за выступлениями и поведением на публике президента США Джо Байдена. На мероприятии, посвященном 75-летию НАТО, Байден заявил, что Украина не отступит перед лицом российской агрессии.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса продолжить активную поддержку Украине, столкнувшейся с российской агрессией. Выступая на открытии саммита НАТО во вторник он заявил что "с агрессивной Россией в качестве соседа" нет вариантов "без потерь и риска"., а самой большой ценой и самым большим риском стала бы победа победа России в Украине, которую нельзя допустить.
Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО:
"Это не только придаст смелости президенту Путину. Это также придаст смелости другим авторитарным лидерам в Иране, Северной Корее и Китае. Они все поддерживают жестокую войну России. Они все хотят, чтобы НАТО потерпело поражение. Настало время отстаивать свободу и демократию. Это место – Украина".
На саммите ожидается подписание нового оборонно-промышленного обязательства.