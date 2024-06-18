Удары дронов по нефтебазам в Ростовской области

By Euronews

В результате атаки украинских беспилотников в Ростовской области загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным, жертв нет.

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В ночь на вторник в результате нападения дронов на нефтебазу в Азовском районе Ростовской области загорелись резервуары с нефтепродуктами.

По данным представителей экстренных служб, в атаке участвовали 4 украинских ударных беспилотника.

Об этом сообщил во вторник в своём Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев, добавив:

"По предварительным данным, жертв нет. Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня. На место выехал руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС".

По данным российского МЧС, к ликвидации пожара в резервуаре общим объёмом около 5000 куб. м на площади 3200 кв. м были привлечены более 200 человек и 49 единиц техники.

На территории Азова находятся "Азовская нефтебаза" — филиал ООО "Доннефтепродукт", а также НПЗ "Азовский".