By Euronews и AP, EBU

План Аннана предлагал создание Объединенной Республики Кипр, федерации двух государств. На референдуме в 2004 году план получил одобрение турок-киприотов, но был отвергнут греками-киприотами.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно отверг поддерживаемый ООН план по воссоединению Кипра. Он подтвердил свою поддержку сделки о двух государствах, которую греки-киприоты отвергли как не имеющую смысла.

Эрдоган выступил на параде и торжественных мероприятиях на севере острова в честь 50-й годовщины турецкого вторжения, которое раскололо остров по этническому признаку. Турецкий лидер исключил возможность возобновления переговоров на основе плана тогдашнего Генсека ООН Кофи Аннана, который предлагал создать Объединенную Республику Кипр на основе федерации двух государств.

Этот план был вынесен на референдум в 2004 году и получил одобрение 65 % турок-киприотов на севере. В то же время более 75 % греков-киприотов на юге отвергли предложение.

Спустя полвека позиции изменились. Греция и греки-киприоты надеялись, что Эрдоган смягчит свою позицию.

"Нельзя дважды искупаться в одной и той же воде. Игнорируя факты на острове, вы ничего не добьетесь. Мы считаем, что федеративное решение на Кипре невозможно", - сказал Эрдоган.

Его высказывания могут еще больше осложнить усилия Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша по возвращению обеих сторон за стол переговоров.

Комментарии Эрдогана поддержал Эрсин Татар, нынешний президент территории, известной в Турции как Турецкая Республика Северного Кипра.

"Доминирующая и навязываемая позиция неизменного менталитета греков-киприотов стала причиной провала всех переговорных процессов", - сказал он, имея в виду переговоры, которые зашли в тупик с 2017 года.

"Греческая сторона по-прежнему настаивает на варианте под названием "федеральное решение", при котором киприоты-турки окажутся в меньшинстве, и превращении Кипра в унитарную структуру в рамках Европейского союза, - добавил Татар. - Это решение направлено на разрушение нашего государства и суверенитета, требуя лишить Турцию права гаранта и интервенции и вывести турецких солдат с Кипра. Поэтому мы не можем принять эти цели".

Между тем по другую сторону буферной зоны, контролируемой ООН, президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что получил позитивные сообщения от ООН о решении кипрской проблемы. При этом он упрекнул Анкару в том, что он назвал "нарушением прав человека кипрского народа".

"Если Турция действительно желает, чтобы в регионе преобладали условия безопасности и стабильности, если Турция действительно желает сблизиться с ЕС с выгодой для самой Турции, если Турция желает участвовать в усилиях государств региона по обеспечению региональной стабильности и безопасности, Турция хорошо знает путь к достижению этого", - сказал он.

Cyprus' President Nikos Christodoulides talks during an event marking the 50th anniversary of the Turkish invasion in Nicosia, July 20, 2024 Petros Karadjias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

День 50-й годовщины турецкого вторжения заметно отличается по обе стороны границы.

На севере, контролируемом турками, это праздничное событие для тех, кто рассматривает вторжение как спасение от господства грекоязычного большинства.

Но на юге этот день начинается с воя сирен воздушной тревоги на рассвете. Эта траурная дата. 20 июля 1974 года греки-киприоты вспоминают как катастрофу, в результате которой тысячи людей погибли или пропали без вести, а четверть населения греков-киприотов была вынуждена покинуть свои дома на севере.

Кипр разделен с 1974 года, когда турецкие войска вторглись в страну в ответ на переворот греческой военной хунты, свергнувшей законное правительство Кипра. Турция сохраняет около 35 000 военнослужащих на севере Кипра.

Северная часть, где проживает большинство турок-киприотов и турецких поселенцев, была самопровозглашена Турецкой Республикой Северного Кипра в 1983 году, и эта территория признана только Турцией.

Кипр вступил в Европейский союз в 2004 году, и Брюссель считает весь остров территорией ЕС, а турок-киприотов - гражданами ЕС. Решить проблему разделенного острова это пока не помогает.