Кипр отмечает 50-летие разделения острова: греки - трауром, турки - торжествами

By Euronews

В мероприятиях в Никосии приняли участие лидеры Греции и Турции

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Мероприятия, посвященные 50-летию вторжения турецких войск в 1974 году, начались в столицах греческой и турецкой частей разделенного острова.

Греки-киприоты отмечают этот день как печальное событие, напоминающее об исходе общины с севера и востока острова, о сотнях погибших и пропавших без вести.

В президентском дворце в Никосии проходит траурная церемония, на которой присутствует премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Это первый раз, когда греческий премьер-министр принимает участие в мероприятиях 20 июля на Кипре.

На турецком севере острова отмечается главный национальный праздник День мира и свободы. Там вторжение войск Турции считается не завоевательной, а миротворческой операцией, обеспечившей спасение и самоопределение турок-киприотов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в военном параде на севере Кипра, где турки-киприоты празднуют то, что они считают своей свободой и созданием своего государства. Оно не признано ни одной страной в мире, кроме самой Турции.

15 июля 1974 года при поддержке правившей в Греции военной хунты на Кипре был совершен государственный переворот. 19 июля того же года покинувший остров первый президент Республики Кипр архиепископ Макариос III с трибуны ООН призвал международное сообщество к вмешательству в ситуацию в его стране ради восстановления демократии.

Анкара использовала этот призыв как повод для вторжения и 20 июля начала операцию "Атилла". В городе Кирения высадились 10 тыс. военнослужащих, численность которых впоследствии увеличилась до 40 тыс. После провала путча 23 июля на Кипре было достигнуто перемирие. В то же время срыв последовавших переговоров в Женеве привел к тому, что 14 августа Турция начала операцию "Атилла-2", заняв города Фамагуста, Морфу и полуостров Карпасия вдобавок к Кирении и северным кварталам Никосии. В итоге Турция захватила всю северную часть острова, оккупировав в общей сложности 36,4% территории страны.

С тех пор на острове действует буферная зона ООН.