EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Российский удар по жилому дому в Николаеве. Есть жертвы

Повреждения, полученные в результате российского удара по жилому дому в Николаеве, 19 июля 2024 года
Повреждения, полученные в результате российского удара по жилому дому в Николаеве, 19 июля 2024 года Авторское право Screenshot from AP video 4507291
Авторское право Screenshot from AP video 4507291
By Euronews и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Президент Владимир Зеленский заявил в X, что ракета попала в "детскую площадку возле обычного жилого дома".

РЕКЛАМА

По меньшей мере три человека погибли в результате российского ракетного удара по жилому дому в Николаеве на юге Украины.

По данным местным СМИ, что одной из жертв взрыва стал 10-летний мальчик.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате удара пострадали 15 человек, восемь из них госпитализированы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала X, что ракета попала в "детскую площадку возле обычного жилого дома".

Утром в субботу ВСУ нанесли удар по нефтебазе и российскому военному аэродрому Миллерово в Ростовской области, пишут СМИ. Всего вблизи объекта местные жители слышали не менее 16 взрывов, после чего в районе взлетно-посадочной полосы и стоянок самолетов начался пожар, отмечают соцсети. На аэродроме Миллерово базируется 31-й истребительный авиационный полк.

В пятницу кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth, что у него состоялся "очень хороший разговор" с Зеленским, и пообещал прекратить войну с Россией.

Трамп пообещал, что в случае победы на ноябрьских выборах он положит конец конфликту до вступления в должность в январе следующего года. Он снова отметил, что, если бы он занял свой пост в феврале 2022 года, война бы не началась.

Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy leaves Downing Street after meeting with Britain's Prime Minister Keir Starmer in London, July 19, 2024
Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy leaves Downing Street after meeting with Britain's Prime Minister Keir Starmer in London, July 19, 2024Kin Cheung/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

В эфире телеканала X Зеленский признал, что телефонный разговор состоялся, и поблагодарил Трампа за поддержку Америки в защите "свободы и независимости нашей страны".

Тем временем государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина находится на пути к тому, чтобы "стоять на собственных ногах" в военном отношении, отметив, что более 20 других стран пообещали сохранить военную и финансовую помощь, даже если США прекратят свою поддержку при другом президенте.

Блинкен впервые напрямую затронул вопрос о возможности победы бывшего президента Дональда Трампа на ноябрьских выборах и отмены обязательств, взятых перед Украиной.

При президенте Джо Байдене США были самым важным сторонником Украины с начала более чем двухлетней войны с Россией.

В то же время публичные комментарии Трампа варьировались между критикой и поддержкой американской поддержки обороны Украины. Нынешний кандидат на пост вице-президента Джей Ди Вэнс отражает точку зрения большинства республиканцев по блокированию миллиардов военной и финансовой помощи.

Обеспокоенность Киева и его сторонников тем, что страна может потерять жизненно важную поддержку США, усилилась по мере того, как кампания Трампа набирает обороты, а кампания Байдена буксует.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Зеленский: ВСУ нужно больше оружия дальнего радиуса действия

Восстановление разрушенного села под Изюмом

Россия и Украина обменялись военнопленными 95 на 95

Дональд Трамп Украина Война в Украине Вторжение России в Украину