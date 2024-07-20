Российский удар по жилому дому в Николаеве. Есть жертвы

By Euronews и AP

Президент Владимир Зеленский заявил в X, что ракета попала в "детскую площадку возле обычного жилого дома".

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По меньшей мере три человека погибли в результате российского ракетного удара по жилому дому в Николаеве на юге Украины.

По данным местным СМИ, что одной из жертв взрыва стал 10-летний мальчик.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате удара пострадали 15 человек, восемь из них госпитализированы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала X, что ракета попала в "детскую площадку возле обычного жилого дома".

Утром в субботу ВСУ нанесли удар по нефтебазе и российскому военному аэродрому Миллерово в Ростовской области, пишут СМИ. Всего вблизи объекта местные жители слышали не менее 16 взрывов, после чего в районе взлетно-посадочной полосы и стоянок самолетов начался пожар, отмечают соцсети. На аэродроме Миллерово базируется 31-й истребительный авиационный полк.

В пятницу кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth, что у него состоялся "очень хороший разговор" с Зеленским, и пообещал прекратить войну с Россией.

Трамп пообещал, что в случае победы на ноябрьских выборах он положит конец конфликту до вступления в должность в январе следующего года. Он снова отметил, что, если бы он занял свой пост в феврале 2022 года, война бы не началась.

Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy leaves Downing Street after meeting with Britain's Prime Minister Keir Starmer in London, July 19, 2024 Kin Cheung/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

В эфире телеканала X Зеленский признал, что телефонный разговор состоялся, и поблагодарил Трампа за поддержку Америки в защите "свободы и независимости нашей страны".

Тем временем государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина находится на пути к тому, чтобы "стоять на собственных ногах" в военном отношении, отметив, что более 20 других стран пообещали сохранить военную и финансовую помощь, даже если США прекратят свою поддержку при другом президенте.

Блинкен впервые напрямую затронул вопрос о возможности победы бывшего президента Дональда Трампа на ноябрьских выборах и отмены обязательств, взятых перед Украиной.

При президенте Джо Байдене США были самым важным сторонником Украины с начала более чем двухлетней войны с Россией.

В то же время публичные комментарии Трампа варьировались между критикой и поддержкой американской поддержки обороны Украины. Нынешний кандидат на пост вице-президента Джей Ди Вэнс отражает точку зрения большинства республиканцев по блокированию миллиардов военной и финансовой помощи.

Обеспокоенность Киева и его сторонников тем, что страна может потерять жизненно важную поддержку США, усилилась по мере того, как кампания Трампа набирает обороты, а кампания Байдена буксует.