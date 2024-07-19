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Зеленский: ВСУ нужно больше оружия дальнего радиуса действия

Президент Украины Владимир Зеленский в Лондоне
Президент Украины Владимир Зеленский в Лондоне Авторское право Stefan Rousseau/live
Авторское право Stefan Rousseau/live
By Euronews
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании британского правительства, где повторил свою просьбу о снятии ограничений на удары по целям на территории РФ западным оружием.

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству Великобритании с просьбой оказать дополнительную помощь в противостоянии российской агрессии.

Украинский лидер подчеркнул, что ВСУ испытывают необходимость в оружии дальнего радиуса действия и усилении морской поддержки, и повторил свою просьбу снять ограничения на использование западного оружия для ударов по целям на территории России.

"Как только мы сможем наносить удары дальше, чем просто вблизи границы, включая российские военные аэродромы, мы не только защитим себя от любых наступлений России, но и обезопасим наши передовые позиции и города от российских бомб", - сказал Зеленский.

В ходе визита Зеленского Великобритания и Украина заключили соглашение о кредитной поддержке поставок Киеву британских вооружений. Соглашение предусматривает, что британские компании смогут заключать кредитные договоры и контракты с Украиной на 2 млрд фунтов. Отмечается, что в будущем сумма может быть увеличена. Речь идет, в частности, "о поставках и ремонте, а также частичном производстве систем противовоздушной обороны, бронетехники, боеприпасов", сообщается на официальном сайте президента Украины.

Выступление Владимира Зеленского на заседании Кабинета министров Великобритании - редкое событие на Даунинг стрит, 10. Последним иностранным лидером, удостоившимся такой чести, был президент США Билл Клинтон в 1997 году.

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется для её победы, и объявил о ежегодной помощи Киеву в размере трёх миллиардов фунтов (ок. 3,5 млрд евро).

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