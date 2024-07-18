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Восстановление разрушенного села под Изюмом

Улица в Каменке
Улица в Каменке Авторское право Кадр из видео PBC
Авторское право Кадр из видео PBC
By Euronews
Опубликовано
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В село, где до войны жило больше тысячи человек, вернулись уже 39 семей

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Спустя полтора года после освобождения от российских войск жители возвращаются в Каменку — село под Изюмом в Харьковской области. До оккупации там жили более тысячи человек. С первых же дней вторжения в этом районе развернулись ожесточённые бои, и ни одного неповреждённого здания в селе не осталось. Каменку украинские войска освободили в ходе Осеннего контрнаступления, в конце 2022 года.

Евгений Панасенко, и.о. председателя сельсовета:

«Такие крыши означают, что здесь люди есть и они сюда хотят когда-нибудь вернуться. Хозяева есть, и они здесь недалеко. Если бы дома были целыми, был бы свет и какие-то коммуникации, они бы сюда вернулись и жили бы здесь».

Каменка вскоре после освобождения, февраль 2023
Каменка вскоре после освобождения, февраль 2023Vadim Ghirda/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Пока вернулись 39 семей. Они своими силами ремонтируют дома, хоть им пока приходится нелегко без электричества и водопровода.

Александр Гордиенко, житель Каменки:

«Здесь крышу перекрыли, тут крышу перекрыли. В доме пока ничего нет, будем отопление делать. И окна поставили».

Главная проблема — оставшиеся мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Электричество в село можно будет провести только после того, как сапёры разминируют поля под линиями электропередачи.

Тем временем в Запорожье на юго-востоке Украины верующие отметили первый праздник в восстановленной церкви святых Петра и Павла.

В августе прошлого года здание было повреждено российским ракетным ударом. Прихожане собрали деньги и смогли по большей части восстановить храм меньше чем за год. Однако ещё предстоит укрепить колокольню, которая из-за взрыва пошла трещинами.

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