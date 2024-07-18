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Джей Ди Вэнс: курс на протекционизм

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс Авторское право Paul Sancya/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Paul Sancya/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
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Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс на Национальном съезде Республиканской партии официально признал свою кандидатуру на пост вице-президента США. В своей первой речи в этом качестве он пообещал вместе с Трампом "сделать Америку снова великой"

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Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заверил однопартийцев в Милуоки, что вместе с кандидатом на пост президента Дональдом Трампом они "сделают Америку снова великой".

39-летний сенатор от штата Огайо, ветеран морской пехоты и противник поддержки Украины Соединёнными Штатами обещает положить конец зависимости страны от иностранной рабочей силы и энергии, а также пересмотреть военную помощь.

Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии:

"Вместе мы позаботимся о том, чтобы наши союзники разделили бремя обеспечения мира во всем мире. Больше ничего не будет бесплатно для стран, которые злоупотребляют щедростью американских налогоплательщиков".

Эти заявления звучат в то время как многие высокопоставленные демократы выражают растущую обеспокоенность по поводу шансов на победу предполагаемого кандидата в президенты от их партии, действующего главы Белого дома Джо Байдена, который к тому же сейчас заболел ковидом.

Демократы официально объявят своих кандидатов в вице-президенты и в президенты в начале августа.

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