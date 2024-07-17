Россия и Украина обменялись военнопленными 95 на 95

By Euronews

Посредничество при переговорах оказали ОАЭ

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Москва и Киев завершили новый обмен военнопленными. Домой вернулись по 95 украинских и российских военнослужащих. Он стал уже 54-м с момента полномасштабного вторжения.

Как и во многих предыдущих случаях, посредничество при переговорах оказали Объединённые арабские Эмираты.

В Киеве отметили, что многие из освобождённых украинцев попали в плен в первые дни войны и провели в заключении более двух лет. В России заявили, что всем освобождённым оказывается психологическая и медицинская помощь.

Обе стороны называют переговоры нелёгкими, тем не менее, обмены проводятся регулярно. Предыдущий состоялся три недели назад.