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Дания регулирует автотуризм

За последние годы число автокемперов в Дании возросло на 23% (иллюстративное фото)
За последние годы число автокемперов в Дании возросло на 23% (иллюстративное фото) Авторское право Paul Chinn/San Francisco Chronicle
Авторское право Paul Chinn/San Francisco Chronicle
By Euronews
Опубликовано
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Автокемпинг становится всё более популярным в Дании

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Власти и общественные организации Дании берутся за урегулирование автотуризма: в последние годы в стране резко возросло число автокемперов. Но выяснилось, что ни инфраструктура, ни правила не соответствуют возросшим потребностям. Местные жители жалуются на массовую парковку в природных зонах и мусор.

Петер Крусборг Педерсен, генеральный директор Visit Nordvestkysten:

«Это немного похоже на Дикий Запад, как для туристического бизнеса, так и для муниципалитетов, и для самих туристов. Потому что на данный момент слишком много неопределённостей в отношении того, что называть адекватным туризмом в нашем регионе».

Муниципалитеты и организации самих туристов ищут решения: создание специальных, оборудованных паркингов и запрет на парковку в других местах, проведение широкой информационной кампании для автопутешественников. Тем более что такая инфраструктура уже есть, её просто оказалось мало на фоне роста популярности такого рода туризма.

За последние пять лет количество автофургонов в Дании увеличилось на 27%, в том числе за счет иностранцев, посещающих страну.

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