Румыния: осторожно, жара!

Почти по всей Румынии введён красный уровень опасности из-за экстремальной жары. В выходные температура достигла 42 градусов по Цельсию, и тепловая волна не спадает

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Красный уровень экстремальной тепловой опасности действует в большинстве из более чем 40 административных округов Румынии. Беспрцедентная жара не спадает практически по всей стране.

В выходные дни температура во многих местах, включая столицу Бухарест, достигла 42 градусов по Цельсию. Врачи советуют людям оставаться дома с 11:00 до 18:00.

Синоптики предупреждают, что волна тепла, вероятно, усилится, в результате чего изнуряющая жара продлится как минимум до среды.