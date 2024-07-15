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Румыния: осторожно, жара!

Муниципальный работник охлаждается у фонтана в Бухаресте, Румыния, 11 июля 2024 года.
Муниципальный работник охлаждается у фонтана в Бухаресте, Румыния, 11 июля 2024 года. Авторское право Vadim Ghirda/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Vadim Ghirda/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано
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Почти по всей Румынии введён красный уровень опасности из-за экстремальной жары. В выходные температура достигла 42 градусов по Цельсию, и тепловая волна не спадает

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Красный уровень экстремальной тепловой опасности действует в большинстве из более чем 40 административных округов Румынии. Беспрцедентная жара не спадает практически по всей стране.

В выходные дни температура во многих местах, включая столицу Бухарест, достигла 42 градусов по Цельсию. Врачи советуют людям оставаться дома с 11:00 до 18:00.

Синоптики предупреждают, что волна тепла, вероятно, усилится, в результате чего изнуряющая жара продлится как минимум до среды.

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