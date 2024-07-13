Германия и Япония договорились активизировать сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе

By euronews

В ходе переговоров с Шольцем Кисида выразил "серьезную обеспокоенность" по поводу углубления военного сотрудничества Северной Кореи с Россией. Шольц также заявил, что ФРГ продолжит контролировать поставки оружия в Украину с тем, чтобы они не привели к прямой конфронтации с Россией.

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Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились активизировать сотрудничество в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, в котором наблюдается растущая военная активность со стороны Китая.

"В то время как безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе находится под большей угрозой из-за действий Китая и Северной Кореи, сотрудничество с Германией, с которой Япония разделяет схожие ценности, становится все более важным", - отметил Кисида.

Во время переговоров в Берлине Кисида и Шольц также подтвердили, что их страны создадут систему экономической безопасности на фоне опасений по поводу перепроизводства Китаем электромобилей и других ключевых продуктов с использованием больших госсубсидий.

Кисида отправился в Германию после участия в 75-м саммите НАТО в Вашингтоне, который завершился в четверг.

В ходе переговоров с Шольцем он выразил "серьезную обеспокоенность" по поводу углубления военного сотрудничества Северной Кореи с Россией, при этом немецкий канцлер назвал это "явным нарушением санкций ООН".

В июне Владимир Путин побывал в с официальным визитом в Пхеньяне, где подписал с Ким Чен Ыном договор о партнёрстве двух стран, который содержит пункт о "взаимной помощи в случае агрессии". После чего южнокорейские власти объявили, что рассмотрят вопрос о поставках вооружений Украине.

Япония также считает, что эскалация напряженности между Китаем и Тайванем является одной из наиболее серьезных проблем безопасности в регионе. Многие опасаются, что Пекин захочет решить "тайваньский вопрос" силой, присоединив остров, который он считает мятежной провинцией, силой.

Отношения между Китаем и Тайванем сильно обострили с 2022 года, после запланированного визита на остров тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

В пятницу вступило в силу соглашение между Японией и Германией о закупках и перекрестном обслуживании (ACSA), которое упрощает процесс распределения продовольствия, топлива и боеприпасов между Силами самообороны Японии и немецкими вооруженными силами.

Этим летом немецкий фрегат должен зайти в порт Японии, а учебная эскадра Морских сил самообороны планирует остановиться в Гамбурге, сообщили японские официальные лица.

Что касается экономической безопасности, лидеры Японии и Германии обсудили, как работать в тандеме для укрепления свободного и справедливого глобального торгового порядка, одновременно подтвердив свое сотрудничество в укреплении цепочек поставок водорода, полупроводников и важнейших минеральных ресурсов.

Шольц также сказал, что, по его мнению, соглашение между Европейским Союзом и Китаем о тарифах на китайские электромобили возможно.

ЕС вводит предварительные пошлины в размере до 37,6% на электромобили, импортируемые из Китая, что усиливает напряженность в отношениях с Пекином в крупнейшем торговом споре ЕС.

«Мы всегда будем настаивать на том, чтобы условия были справедливыми для всех сторон, и это то, что сейчас обсуждается между Европейским Союзом и Китаем», — сказал Шольц.

Эти замечания прозвучали на следующий день после того, как министр внутренних дел Нэнси Фаэзер заявила, что Германия запретит использование критически важных компонентов, произведенных китайскими компаниями Huawei и ZTE, в основных частях сетей 5G страны в два этапа, начиная с 2026 года.

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Германия, являющаяся крупнейшей экономикой Европы, уже давно обдумывает, что делать с компонентами, производимыми китайскими поставщиками в ее сетях сотовой связи нового поколения.

Фаезер заявил, что критические компоненты Huawei и ZTE будут исключены из базовых сетей 5G к концу 2026 года, а «критические системы управления» двух производителей в сетях доступа и транспортных сетях 5G должны быть заменены к концу 2029 года.

ВОЙНА В УКРАИНЕ

По итогам встречи Шольц также заявил, что ФРГ продолжит контролировать поставки оружия в Украину с тем, чтобы они не привели к прямой конфронтации с Россией.

Он также прокомментировал размещение в Германии американского оружия дальнего действия в Германии с 2026 года, назвав это вкладом в сдерживание и предотвращение войны. "Это повышает безопасность из-за эффекта сдерживания, потому что вы не можете напасть из безопасного тыла, - заявил он - Мы всегда заботимся о том, чтобы предотвратить войну".

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Ранее в МИД РФ назвали размещение в ФРГ крылатых ракет Tomahawk и других дальнобойных вооружений США "звеном в эскалационном курсе".