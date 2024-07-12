НАТО объявляет о долгосрочной поддержке Украины

By Euronews

Североатлантический альянс пообещал Украине предоставить дополнительно пять систем ПВО Patriot. США, Дания, Нидерланды и Норвегия согласились отправить ВСУ свои истребители F-16.

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Союзники по НАТО заявляют, что альянс уцелеет только в том случае, если Россия потерпит поражение в войне против Украины. Тридцать две страны объявили о ряде новых обязательств перед Киевом, в то время как Россия продолжает наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе по больницам. Альянс пообещал Украине предоставить дополнительно пять систем ПВО Patriot.

США, Дания, Нидерланды и Норвегия согласились отправить ВСУ свои истребители F-16.

Эд Арнольд, аналитический центр RUSI: "Я думаю, что системы Patriot очень важны с точки зрения того, что они способны перехватывать гиперзвуковые ракеты, которые наносят наибольший ущерб украинской гражданской и критически важной национальной инфраструктуре. Но дело не только в пусковых установках. Речь идет о количестве перехватчиков. Речь идет и о боеприпасах. И это должно стать постоянным требованием для украинцев.

Опять же, F-16 будут очень, очень ценны для украинцев, но и это не станет переломным моментом. Сами по себе они не позволят Украине вернуть себе большую часть территории в ближайшее время".

Шона Мюррей, Euronews: "Мы видели просто ужасающие картины. Нападения на больницы, как будто мы на поле боя. Ситуация так же ужасна, как и несколько месяцев назад?"

Эд Арнольд, аналитический центр RUSI: "Сначала разберемся с ударом. Я имею в виду, что это была в значительной степени целенаправленная политика Кремля - нанести удар в понедельник перед саммитом, чтобы попытаться попасть в новостной цикл и показать тем в Европе, кто более робко относится к Украине, членству Украины и большей роли НАТО в войне, дескать, вот как может выглядеть эскалация в ваших собственных странах.

Я думаю, что это, вероятно, обернулось обратным эффектом: были предоставлены системы Patriot и другие системы ПВО, и в НАТО фактически сказали, что это (удары) абсолютно неприемлемо. Если вы дадите им боеприпасы и расширите возможности, они (украинцы) будут более чем готовы удерживать позиции. Они более чем готовы нести большие потери.

Но россияне несут больше потерь. Знаете, за последние шесть недель, кажется, в среднем около 1200 россиян либо погибли, либо были убиты или ранены на поле боя. Это по одной боевой группе в день, но они все еще продолжают наступление. Так что это просто показывает, насколько сложным является положение на поле боя в данный момент".

Шона Мюррей, Euronews: "Одна из целей этого саммита - сделать постоянной и укрепить военную поддержку НАТО для Украины, чтобы в будущем украинская армия имела надежный источник вооружений, систем ПВО и, чтобы ее солдаты были должным образом обучены. Но еще одна причина заключается в том, что, если Дональд Трамп вернется в Белый дом, ему будет сложнее остановить путь Украины в НАТО".