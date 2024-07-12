EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

НАТО объявляет о долгосрочной поддержке Украины

Вашингтон, США
Вашингтон, США Авторское право Matt Rourke/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Matt Rourke/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Североатлантический альянс пообещал Украине предоставить дополнительно пять систем ПВО Patriot. США, Дания, Нидерланды и Норвегия согласились отправить ВСУ свои истребители F-16.

РЕКЛАМА

Союзники по НАТО заявляют, что альянс уцелеет только в том случае, если Россия потерпит поражение в войне против Украины. Тридцать две страны объявили о ряде новых обязательств перед Киевом, в то время как Россия продолжает наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе по больницам. Альянс пообещал Украине предоставить дополнительно пять систем ПВО Patriot.

США, Дания, Нидерланды и Норвегия согласились отправить ВСУ свои истребители F-16.

Эд Арнольд, аналитический центр RUSI: "Я думаю, что системы Patriot очень важны с точки зрения того, что они способны перехватывать гиперзвуковые ракеты, которые наносят наибольший ущерб украинской гражданской и критически важной национальной инфраструктуре. Но дело не только в пусковых установках. Речь идет о количестве перехватчиков. Речь идет и о боеприпасах. И это должно стать постоянным требованием для украинцев.

Опять же, F-16 будут очень, очень ценны для украинцев, но и это не станет переломным моментом. Сами по себе они не позволят Украине вернуть себе большую часть территории в ближайшее время".

Шона Мюррей, Euronews: "Мы видели просто ужасающие картины. Нападения на больницы, как будто мы на поле боя. Ситуация так же ужасна, как и несколько месяцев назад?"

Эд Арнольд, аналитический центр RUSI: "Сначала разберемся с ударом. Я имею в виду, что это была в значительной степени целенаправленная политика Кремля - нанести удар в понедельник перед саммитом, чтобы попытаться попасть в новостной цикл и показать тем в Европе, кто более робко относится к Украине, членству Украины и большей роли НАТО в войне, дескать, вот как может выглядеть эскалация в ваших собственных странах.

Я думаю, что это, вероятно, обернулось обратным эффектом: были предоставлены системы Patriot и другие системы ПВО, и в НАТО фактически сказали, что это (удары) абсолютно неприемлемо. Если вы дадите им боеприпасы и расширите возможности, они (украинцы) будут более чем готовы удерживать позиции. Они более чем готовы нести большие потери.

Но россияне несут больше потерь. Знаете, за последние шесть недель, кажется, в среднем около 1200 россиян либо погибли, либо были убиты или ранены на поле боя. Это по одной боевой группе в день, но они все еще продолжают наступление. Так что это просто показывает, насколько сложным является положение на поле боя в данный момент".

Шона Мюррей, Euronews: "Одна из целей этого саммита - сделать постоянной и укрепить военную поддержку НАТО для Украины, чтобы в будущем украинская армия имела надежный источник вооружений, систем ПВО и, чтобы ее солдаты были должным образом обучены. Но еще одна причина заключается в том, что, если Дональд Трамп вернется в Белый дом, ему будет сложнее остановить путь Украины в НАТО".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Во время Евро-2024 в Германию прибыли тысячи секс-работниц и работников

Власти Румынии хотят разрешить отстрел медведей после гибели туристки в Карпатах

Аэропорт "Мальпенса" в Милане переименован в честь Берлускони

Россия Дональд Трамп НАТО Война в Украине Вторжение России в Украину