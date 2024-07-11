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Сколько будут получать новые евродепутаты?

Банкноты евро
Банкноты евро Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Vincenzo Genovese
Опубликовано
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Зарплата члена Европейского парламента нового созыва - 8 089,63 евро в месяц. Общий доход законодателя, с различными надбавками, составит около 17 тыс.

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Европейский парламент готовится провести свою первую пленарную сессию. Чтобы начать работу высшего законодательного органа ЕС, 720 депутатов направляются в Страсбург. Каждый из них имеет право на ежемесячную зарплату в размере 8 089,63 евро "чистыми", поступающую из парламентского бюджета. Кроме того, избранникам европейских народов причитается надбавка на связанные с работой расходы в размере 4 950 евро каждый месяц. Она уменьшается вдвое, если депутат без уважительных причин пропускает больше половины заседаний и голосований в течение одного года.

Кроме того, назначена фиксированная сумма в 350 евро, покрывающая проживание, питание и представительские расходы за каждый день, проведенный в здании Европарламента в Брюсселе или Страсбурге. Чтобы получить эти деньги, депутат должен расписаться в журнале явки.

Таким образом, общий ежемесячный доход законодателя составит около 17 тыс евро, при том, что эта цифра может меняться от месяца к месяцу.

Каждый депутат также получает 29 557 в месяц на оплату своего помощника. Бывшие члены Европарламента, когда им исполняется 63 года, имеют право на пенсию. Она равняется 3,5% их зарплаты за каждый полный год пребывания на парламентском месте.

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