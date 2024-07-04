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Перегруппировка ультраправых в Европарламенте для усиления власти

Ультраправые премьер-министры Италии и Венгрии Джорджа Мелони и Виктор Орбан
Ультраправые премьер-министры Италии и Венгрии Джорджа Мелони и Виктор Орбан Авторское право Geert Vanden Wijngaert
Авторское право Geert Vanden Wijngaert
By Vincenzo Genovese
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Венгерский премьер Орбан вместе с чешскими и австрийскими националистами основал партию "Патриоты за Европу». Это один из примеров консолидации ультраправых

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В Европейском парламенте в эти дни определяется будущее радикальных правых сил. Они сформировали группу "Европейские консерваторы и реформисты", в которую входят «Братья Италии» и польская партия «Право и справедливость». Число её депутатов за время после июньских выборов увеличилось до 84. Эта третья по величине парламенская фракция намерена оказывать значительное влияние на политику Евросоюза.

Сопредседатель Европейских консерваторов и реформистов Никола Прокаччини:

«Политический центр тяжести сместился вправо. Это сделает роль Европейских консерваторов стратегически очень важной. Они находятся в самом сердце правоцентристской реальности. Это даёт нам возможность быть особенно влиятельными".

Другая радикальная правая группа - это «Патриоты за Европу», основанная 30 июня премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном совместно с националистическими партиями Чешской республики и Австрии. Они могли бы переманить к себе депутатов от французского "Национального объединения" и итальянской "Лиги", что позволило бы ультраправым занять господствующие позиции в Европарламенте.

Франческо Николи из Института "Брейгель":

«Некоторые из этих партий придерживаются очень прагматичного подхода. Им нужна своя группа, чтобы участвовать в принятии важных решений, возглавлять комитеты и получать деньги. Для этого им придётся сделать некоторые уступки другим. Они пойдут на компромисс, чтобы соединиться с партией Орбана, но не с консерваторами».

Этот процесс создания альянсов может означать конец группы «Идентичность и демократия», в которой в настоящее время состоят представители "Лиги" и "Национального объединения". Этим ультраправым в сумме не хватает численности состава. Для формирования фракции требуется как минимум 23 евродепутата Европарламента от как минимум семи стран-членов. Судьба группы «Идентичность и демократии» станет известна 8 июля, когда она и «Патриоты за Европу», проведут учредительное собрание.

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