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"Альтернатива для Германии" и союзники создают ультраправую фракцию

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" подозревается в экстремизме.
Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" подозревается в экстремизме. Авторское право Christoph Reichwein/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Авторское право Christoph Reichwein/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Jorge LiboreiroVincenzo Genovese
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Ультраправые евродепутаты образовали новую фракцию. Она объединила партии с порой противоречивыми программами, не имевших политического признания из-за радикальности своих идей.

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В Европарламенте сформирована новая ультраправая группа под названием "Европа суверенных наций" (ЕСН). В неё входят 25 депутатов из восьми стран-членов ЕС, что достаточно для создания в палате официальной фракции. Они избежали причисления к категории "неприсоединившиеся", которая значительно снижает значимость и время выступлений законодателей.

Состав и название фракции были объявлены в среду днем после учредительного собрания в Брюсселе, положив конец многодневным спекуляциям. Новость появилась всего через два дня после появления "Патриотов за Европу " Виктора Орбана и закрепила перегруппировку ультраправых сил после июньских выборов.

Восемь партий ЕСН, несмотря на их разнообразие, объединяет яростное неприятие управления миграцией, "Зеленой сделки", социального прогрессизма и военной помощи Украине, что ставит их на путь столкновения с мейнстримом, основными политическими силами.

Кроме того, все они оспаривают проект европейской интеграции, в рамках которого страны делегируют часть своих полномочий наднациональным институтам для создания политического и экономического союза. Отсюда и термин "суверенитет" в названии.

В состав "Европы суверенных наций" входят:

  • "Альтернатива для Германии" (AfD): 14 евродепутатов,
  • Польская "Конфедерация": 3 евродепутата,
  • Болгарское "Возрождение": 3 евродепутата,

а также по одному законодателю из Франции, Словакии, Чешской Республики и Литвы.

Ведущим голосом в группе является AfD. Один из ее основателей, Рене Ауст, был назначен сопредседателем. Другим сопредседателем стал Станислав Тышка из "Конфедерации".

"Мы собрались вместе, потому что разделяем цель оказать значительное влияние на политическое будущее Европы путем решительных действий и стратегического планирования , - сказал Ауст. - Как показывает европейская история, это может быть успешным только коллективно. Влияние всегда оказывали те, у кого хватало смелости организоваться и действовать стратегически".

AfD, пожалуй, одна из самых известных ультраправых партий Европы, обвиняется в пропаганде этнонационалистических убеждений, распространении исламофобии, историческом ревизионизме и отрицании существования антропогенного изменения климата.

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