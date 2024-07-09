Победитель президенских выборов в Иране внушает Евросоюзу некоторые надежды. Масуд Пезешкиан обещает смягчить требование к ношению женщинами хиджаба

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Иран провел последние годы под давлением западных санкций и внутренних протестов. Тем не менее, как сказал в интервью Euronews специалист по иранским проблемам Маджид Голпур, Евросоюзу не стоит надеяться на скорейшее начало конструктивного диалога с Масудом Пезешкианом. Этот кандидат от реформистов выиграл президентские выборы у сторонника жесткой линии Саида Джалили. Пезешкиан обещает наладить отношения с Западом, но не покушается на устои шиитской теократии.

Профессор Свободного университета Брюсселя Маджид Голпур:

Как только поступили результаты, Масуд выбрал для публичного заявления о них дом аятоллы Хомейни. Это характеризует избранного президента как глубоко консервативного деятеля. Он выражает готовность провести некоторые изменения, которые позволят ему лучше работать с духовенством в рамках институтов власти Исламской Республики Иран. Пезешкиан надеется, что видимость проведения реформ откроет выход из нынешнего кризиса.

Чтобы сдержать развитие ядерной программы Ирана, в 2015 году между ним и западными державами, включая Евросоюз, был подписан Совместный всеобъемлющий план действий. Но эта сделка зашла в тупик, и иранские запасы обогащенного урана теперь, по данным ООН, более чем в 20 раз превышают согласованный лимит.

Профессор Свободного университета Брюсселя Маджид Голпур:

Исламская Республика Иран находится на грани создания атомной бомбы. У Евросоюза нет такой роскоши, как время, какое было у Жозепа Борреля. Главный дипломат ЕС позволил неопределенности продолжаться годами. Евросоюз должен подготовить различные варианты снижение напряженности в сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки и, конечно же, с крупными игроками в регионе Ближнего Востока.

Евросоюз также ввел санкции против Ирана в ответ на нарушения его властями прав человека. Двусторонние отношения ухудшились после смерти под стражей в полиции девушки Махсы Амини и подавления массовых народных протестов. Избранный президент пообещал облегчить соблюдение закона об обязательном ношении хиджаба для женщин. Пезешкиан займет вторую по значимости должность в стране - после верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Профессор Свободного университета Брюсселя Маджид Голпур:

Главное, о чем нужно его просить, это наладить прозрачный диалог по всем нарушениям индивидуальных, гражданских и коллективных прав, которые мы наблюдаем сегодня. По этому поводу европейскими институтами написано много докладов.

Евросоюз также надеется, что при новом президенте Иран воздержится от участия в двух войнах - с одной стороны, прекратит поставлять в Россию беспилотники, которые она использует против Украины. С другой стороны, ЕС требует от Ирана прекратил поддержку террористических группировок на Ближнем Востоке, таких как «Хезболлах» в Ливане и хуситы в Йемене. Пезешкиану дают некоторый кредит доверия.