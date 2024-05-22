В Иране хоронят президента Раиси

By Euronews

В траурной церемонии примут участие делегации из 40 стран, включая глав правительств.

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В Тегеране хоронят погибшего в авиакатастрофе президента Ибрахима Раиси и других жертв крушения, находившихся вместе с ним на борту вертолета.

По данным правительственных информационных агентств Ирана, ожидается, что около 40 иностранных делегаций примут участие в траурной церемонии. На прощании присутствует глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания. Ожидается прибытие премьер-министров Пакистана, Ирака, Армении. Сообщается об участии министра иностранных дел Египта, несмотря на то, что между двумя странами дипломатические отношения были прекращены в 1979 году. При этом на прощании нет ни одного бывшего президента Ирана.

Россию на похоронах представляет председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, он прибыл в Тегеран по поручению президента РФ Владимира Путина.

Официальную церемонию открыл молитвой верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

На гробу с телом Ибрахими Раиси лежит черный тюрбан, означающий, что президент является прямым потомком исламского пророка Мухаммеда.

Из университета Тегерана под крики "Смерть Америке!" гробы затем перенесли на площадь Свободы, где Раиси неоднократно выступал с заявлениями.

Погибший вместе с президентом министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан будут похоронен в четверг в городе Рей провинции Тегеран.

Тело Ибрахима Раиси в этот день доставят в Мавзолей имама Резы в городе Мешхед.

Жители Ирана на похоронах президента Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Теократия Ирана объявила пятидневный траур в связи с воскресной катастрофой, призывая людей присутствовать на публичных траурных собраниях. Обычно такие мероприятия массово посещают госслужащие и школьники, другие принимают участие из патриотизма, любопытства или ради того, чтобы стать свидетелями исторических событий. На похороны генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в 2020 году пришли более миллиона человек.

Прокуратура Ирана предупредила жителей страны о запрете радоваться смерти президента, а после катастрофы на улицах Тегерана было замечено большое присутствие сил безопасности.

Раиси считался одним из возможных преемников аятоллы Али Хаменеи. За свою роль в массовых казнях политзаключенных при жизни он получил прозвище "тегеранский мясник".