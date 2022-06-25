"Атомные" переговоры с Ираном возобновятся в ближайшие дни

Переговоры по ядерной сделке с Ираном возобновятся уже в ближайшие дни: об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Накануне он прибыл в Тегеран, где провёл переговоры с главой иранского МИДа Хоссейном Амиром Абдоллахияном. Обе стороны подтвердили готовность вернуться за стол переговоров.

Предыдущий раунд весной этого года зашёл в тупик. В Тегеране заявляют, что готовы вернуться к ограничениям 2015 года хоть сейчас, но не видят у представителей США готовности выполнить свою часть сделки.

Пока, по данным Запада, Иран лишь наращивает производство обогащённого урана. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что Исламская республика уже почти накопила достаточное количество для создания ядерного заряда.

В начале июня Тегеран отключил расположенные на атомных объектах наблюдающие камеры МАГАТЭ —в ответ на резолюцию , обвиняющую Иран в нежелании сотрудничать.