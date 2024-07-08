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Ультраправая фракция становится третьей силой в Европарламенте

Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла назначен председателем этой группы в Европарламенте.я с главным кнутом.
Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла назначен председателем этой группы в Европарламенте.я с главным кнутом. Авторское право Alain ROLLAND/ European Union 2023 - Source : EP
Авторское право Alain ROLLAND/ European Union 2023 - Source : EP
By Gerardo Fortuna
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Националистическая группа венгерского премьер-министра Виктора Орбана "Патриоты за Европу" была официально учреждена сегодня в Европейском парламенте. Она насчитывает 84 евродепутата, что делает ее третьей по численности группой в палате

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Ультраправый альянс, начавший появляться на прошлой неделе, стал преемником предыдущей ультраправой группы в Европейском парламенте "Идентичность и демократия" (ID), которая теперь распущена.

Патриоты" быстро расширились: в последние дни многие партии выражали интерес к участию в проекте, а сегодня утром к ним присоединились "Национальное объединение" Франции (RN) и итальянская партия "Лига" - две ключевые партии ID.

Самой большой делегацией в "Патриотах" будет RN Марин Ле Пен с тридцатью евродепутатами. За ними следуют "Фидес" Орбана с десятью депутатами, "Лига" Маттео Сальвини с восемью и ANO Андрея Бабиша с семью.

Среди других национальных делегаций - австрийская Партия свободы (FPÖ), испанская ультраправая Vox и голландская националистическая PVV, каждая из которых представила по шесть евродепутатов. В группу также входят три законодателя от фламандской националистической партии Бельгии Vlaams Belang, два - от португальской Chega! и один - от Датской народной партии, всего 84 евродепутата.

Лидер RN Жордан Барделла назначен председателем группы.

Хотя группа "Патриоты за Европу" лишь немного больше, чем ID, где на момент ее создания в 2019 году было 73 евродепутата, присутствие новой группы в парламенте более ощутимо из-за сокращения общего числа евродепутатов с 751 до 720.

С 84 евродепутатами "Патриоты" обошли и Европейских консерваторов и реформистов (ECR), у которых 78 евродепутатов, и либеральное "Обновление Европы" с 76 членами, достигнув первоначальной цели Орбана - стать третьей силой в Европарламенте.

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