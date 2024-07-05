EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Vox выходит из ECR Мелони и присоединяется к "Патриотам за Европу" Орбана

Сантьяго Абаскаль, лидер ультраправой партии VOX
Сантьяго Абаскаль, лидер ультраправой партии VOX Авторское право Manu Fernandez/AP
Авторское право Manu Fernandez/AP
By Paula Soler
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Расстановка сил в Европарламенте снова меняется: испанская ультраправая партия переходит от группы ECR, возглавляемой партией Мелони, к новому потенциальному альянсу, возглавляемому партией Орбана "Фидес".

РЕКЛАМА

Испанская ультраправая партия Vox, которая в настоящее время насчитывает шесть евродепутатов, официально объявила о выходе из группы европейских консерваторов и реформистов (ECR), чтобы присоединиться к потенциальному новому формированию во главе с партией Орбана "Фидес".

В альянс Орбана уже входят чешская ANO, австрийская Партия свободы (FPÖ) и португальская Chega, но существуют правила для получения статуса политической группы в Европарламенте, и "Патриоты за Европу" пока не соответствуют еще одному критерию.

Несмотря на то, что они соответствуют порогу в 23 евродепутата, они не являются представителями как минимум семи стран-членов ЕС - Орбану необходимо еще две страны, чтобы выполнить это условие и создать свою группу "Патриоты".

Этот шаг в последнюю минуту сокращает разрыв между группой ECR Джорджи Мелони, насчитывающей 78 евродепутатов, которая в настоящее время является третьей политической силой, и либералами, имеющими 76 евродепутатов.

Лидер Vox Сантьяго Абаскаль заявил, что это решение стало ответом на "историческую возможность" бороться с коалицией правоцентристских, социалистических и крайне левых сил.

Испанская ультраправая партия выразила благодарность группе ECR и, в частности, дружбе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и ее партией "Братья Италии".

"Джорджа Мелони всегда будет партнером, другом и союзником Vox", — говорится в пресс-релизе партии.

Виктор Орбан также пытался привлечь польскую партию "Право и справедливость" (PiS) к своему альянсу "Патриоты за Европу", но безуспешно.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Лейбористы победили: что дальше?

Многие в Евросоюзе желают возвращения в него Великобритании

Беспилотники атаковали несколько российских регионов

Европейский парламент Джорджа Мелони VOX Выборы в Европейский парламент 2024