Vox выходит из ECR Мелони и присоединяется к "Патриотам за Европу" Орбана

Расстановка сил в Европарламенте снова меняется: испанская ультраправая партия переходит от группы ECR, возглавляемой партией Мелони, к новому потенциальному альянсу, возглавляемому партией Орбана "Фидес".

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Испанская ультраправая партия Vox, которая в настоящее время насчитывает шесть евродепутатов, официально объявила о выходе из группы европейских консерваторов и реформистов (ECR), чтобы присоединиться к потенциальному новому формированию во главе с партией Орбана "Фидес".

В альянс Орбана уже входят чешская ANO, австрийская Партия свободы (FPÖ) и португальская Chega, но существуют правила для получения статуса политической группы в Европарламенте, и "Патриоты за Европу" пока не соответствуют еще одному критерию.

Несмотря на то, что они соответствуют порогу в 23 евродепутата, они не являются представителями как минимум семи стран-членов ЕС - Орбану необходимо еще две страны, чтобы выполнить это условие и создать свою группу "Патриоты".

Этот шаг в последнюю минуту сокращает разрыв между группой ECR Джорджи Мелони, насчитывающей 78 евродепутатов, которая в настоящее время является третьей политической силой, и либералами, имеющими 76 евродепутатов.

Лидер Vox Сантьяго Абаскаль заявил, что это решение стало ответом на "историческую возможность" бороться с коалицией правоцентристских, социалистических и крайне левых сил.

Испанская ультраправая партия выразила благодарность группе ECR и, в частности, дружбе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и ее партией "Братья Италии".

"Джорджа Мелони всегда будет партнером, другом и союзником Vox", — говорится в пресс-релизе партии.

Виктор Орбан также пытался привлечь польскую партию "Право и справедливость" (PiS) к своему альянсу "Патриоты за Европу", но безуспешно.