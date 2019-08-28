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Италия

Стромболи испугал туристов

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 Мария Горковская 
Стромболи испугал туристов
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Новое извержение вулкана Стромболи. В среду на головы местных жителей и туристов посыпался пепел. От страха испуганные гости одноименного острова к северу от Сицилии спрятались в одной из старинных церквей.

Столб пепла поднялся на высоту до 2 км. Ученые зарегистрировали и "взрыв высокой интенсивности" и небольшие подземные толчки. Об активности вулкана они предупреждали с 3 июля, когда произошло последнее извержение. Тогда погиб один экскурсовод. На этот раз обошлось без жертв.

В результате извержения на склонах вулкана возникли пожары.

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